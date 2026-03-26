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[속보] ‘공천헌금’ 강선우 구속적부심 기각…구속 유지

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권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2026-03-26 17:57
입력 2026-03-26 17:57
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구속 심사 출석하는 강선우 의원
구속 심사 출석하는 강선우 의원 공천 헌금 1억원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 3일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2026.3.3 뉴시스


지방선거 공천을 대가로 1억원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 법원에 청구한 구속적부심사가 받아들여지지 않았다.

서울중앙지법 형사항소5-2부(부장 김용중)는 26일 오후 2시 강 의원이 전날 청구한 구속적부심사 심문기일을 열고 기각 결정을 내렸다.

구속적부심은 구속된 피의자에 대한 구속이 적법한지, 계속 구속할 필요가 있는지를 법원에 다시 심사해 달라고 요청하는 절차다.

강 의원은 지난 2022년 1월 서울 용산구의 한 호텔에서 김경 전 서울시의원을 만나 1억원의 현금이 담긴 쇼핑백을 받은 혐의를 받는다.

강 의원은 당시 민주당 서울시의원 후보 공천관리위원으로 활동했고, 김 전 시의원은 돈을 건넨 뒤 강 의원 지역구인 강서구에서 단수 공천돼 당선됐다.
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앞서 법원은 지난 3일 강 의원과 김 전 시의원에 대해 “증거를 인멸할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

권윤희 기자
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