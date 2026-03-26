생후 42일 아들 살해 후 야산 유기한 30대 아버지…징역 13년

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태어난 지 한달을 겨우 넘은 아들을 때려 살해한 30대가 중형을 선고받았다.대구지법 형사11부(부장 이영철)는 아동학대 살해 등의 혐의로 기소된 A(34)씨에게 징역 13년을 선고했다. 또 아동학대 치료 프로그램 80시간 이수와 아동 관련 기관 취업 제한 10년도 명령했다.A씨는 지난해 9월 10일 대구 달성군 구지면의 자택에서 생후 42일 된 아들 B군의 머리를 강하게 때려 살해하고 이튿날 시신을 인근 야산에 유기한 혐의로 재판에 넘겨졌다. A씨는 아이가 잠을 자지 않는다는 이유로 이 같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.그는 재판 과정에서 아들을 살해할 의도는 없었다는 주장을 펼쳤다. 그러나 재판부는 “100㎏이 넘는 A씨가 몸무게 4㎏에 불과했던 아들 B군을 강하게 때릴 경우 사망할 수도 있다는 건 누구나 예상 가능한 범위”라며 살인의 미필적 고의가 있다고 판단했다.재판부는 A씨가 아들을 폭행한 뒤 119 신고를 비롯한 구호 조치를 제대로 하지 않았고, 아들이 숨지자 시신을 야산에 매장했다는 점을 언급하며 자녀의 사망에 대해 별다른 죄책감을 느끼지 않았다고 지적했다.이 부장판사는 “피고인의 아내가 친구와 나눈 메시지 등을 토대로 평소에도 학대한 정황이 인정된다”며 “아무런 저항 능력이 없는 4㎏에 불과한 생후 42일 된 아들이 울고 보챈다는 이유로 강하게 충격해 뇌부종으로 사망에 이르게 한 것으로 보여 죄질이 나쁘고 반성하고 있는지 의문이 든다”고 양형 이유를 설명했다.대구 민경석 기자