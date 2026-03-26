메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

울산 모범장수기업 5개사 선정… 세무조사 ‘유예’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
박정훈 기자
박정훈 기자
수정 2026-03-26 14:04
입력 2026-03-26 14:04
이미지 확대
울산시청.
울산시청.


울산시는 모범장수기업 5개사를 선정했다.

시는 ‘2026년 모범장수기업’에 고도화학, 삼미정공, 고려기술, 엔티에스솔루션, 건일엔지니어링 등 5개사를 선정했다고 26일 밝혔다.

시는 지난달 19일부터 이달 12일까지 공모 접수를 진행해 26개 기업의 신청을 받았다. 이어 업력, 지역경제 기여도, 건실성 등에 대한 서류 심사와 현지 실사를 한 뒤 인증심의위원회 최종 평가를 통해 5개사를 선정했다.

선정된 기업은 ‘모범장수기업’ 상표를 활용할 수 있고, 인증서와 현판을 받는다. 인증 기간은 5년이다. 또 경영·기술·홍보 지원, 중소기업 경영안정자금 우대 지원, 지방세 세무 조사 3년 유예, 국내외 판로 지원 사업 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.



시는 지역경제 활성화에 기여한 중소기업을 발굴·지원하고자 2021년부터 매년 5개사를 선정하고 있다. 올해까지 30개사가 인증을 받았다.

울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
울산시의 2026년 모범장수기업 선정 개수는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기