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군산 왕진버스가 달린다…옥구읍에서 첫 운행

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설정욱 기자
설정욱 기자
수정 2026-03-26 14:00
입력 2026-03-26 14:00
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찾아가는 농촌 왕진버스. 군산시 제공
찾아가는 농촌 왕진버스. 군산시 제공


농촌 지역 주민 의료 복지를 위한 전북 군산시의 ‘찾아가는 농촌 왕진버스’가 시동을 걸었다.

군산시는 26일 옥구읍 게이트볼장에서 올해 첫 운행을 시작으로 농촌 현장에 따뜻한 의료 서비스 제공에 나섰다고 밝혔다.

‘찾아가는 농촌 왕진버스’는 의료 접근성이 낮은 농촌 주민들을 위해 의료진이 직접 찾아가는 이동형 의료 서비스다. 이 제도는 2024년 처음 도입된 이후 지역 병원들이 동참하며 큰 호응을 얻고 있다.

이날 왕진버스에는 원광대학교 한방병원과 치과대학병원, 다비치안경원, 보건소가 함께 참여해 한방 진료, 구강 검사, 시력 검사 등 맞춤형 진료를 했다. 특히 올해부터는 치매 예방 프로그램도 추가해 더욱 다양한 서비스를 제공했다.

시는 이번 옥구읍 운영을 시작으로 4월 옥산면, 9월 개정면까지 순차적으로 사업을 이어갈 계획이다. 올해 600여 명의 주민이 혜택을 받을 것으로 예상된다.

시 관계자는 “왕진버스가 단순한 의료 서비스를 넘어 어르신들에게 위로와 안심이 되는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 더 많은 주민이 혜택을 받을 수 있도록 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.

설정욱 기자
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