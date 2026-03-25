[포토] ‘구석구석 깨끗하게’… 봄맞이 조형물 세척

1 / 6 이미지 확대 25일 서울 송파구 잠실동 일대에서 관계자들이 올림픽 상징 조형물 세척 작업을 하고 있다. 2026.3.25

공동취재

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연합뉴스

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25일 서울 송파구 잠실동 일대에서 관계자들이 올림픽 상징 조형물 세척 작업을 하고 있다.송파구는 봄을 맞아 조형물을 세척하고 겨우내 쌓인 먼지와 오염물질을 제거해 깨끗하고 상쾌한 모습으로 주민들을 맞이할 예정이라고 밝혔다.온라인뉴스부