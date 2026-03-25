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[포토] ‘구석구석 깨끗하게’… 봄맞이 조형물 세척

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수정 2026-03-25 14:02
입력 2026-03-25 14:02
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25일 서울 송파구 잠실동 일대에서 관계자들이 올림픽 상징 조형물 세척 작업을 하고 있다.



송파구는 봄을 맞아 조형물을 세척하고 겨우내 쌓인 먼지와 오염물질을 제거해 깨끗하고 상쾌한 모습으로 주민들을 맞이할 예정이라고 밝혔다.

온라인뉴스부
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