대한변협 국공선변호사회, 양윤섭 변호사 신임 회장으로 선출

이미지 확대 대한변협 국공선변호사회 신임 회장으로 선출된 양윤섭 법률사무소 형설 변호사가 25일 서울 서초구 대한변협회관 대회의실에서 열린 2026년 정기총회에서 발언하고 있다. 대한변호사회 제공

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양윤섭(변호사시험 7회) 법률사무소 형설 변호사가 대한변호사협회 국공선변호사회 신임 회장으로 선출됐다.대한변협 국공선변호사회는 25일 서울 서초구 대한변협회관 지하 1층 대회의실에서 2026년 정기총회를 열고 양 신임 회장을 선출했다.양 회장은 인사말에서 “현재 국공선변호사에 대한 열악한 보수와 지급 지체, 나아가 신변 위협까지 우리가 당면한 과제들은 곧 회원들의 생존권과 직결된 사안”이라면서 “신임 회장으로서 이를 개선하는 데 최선을 다하겠다”라고 포부를 밝혔다.그러면서 “2022년 국공선변호사회가 첫발을 내디딜 당시 총무이사로서 창립 과정을 함께했다. 그리고 오늘 회장이라는 중책을 맡아 이 자리에 서게 되어 감회가 새롭다”며 “막중한 책임감을 가지고 최선을 다하겠다”고 약속했다.대한변협 국공선변호사회는 국공선변호사들의 업무 지원과 처우 개선을 위해 대법원 및 법무부 등 관계 기관과 소통하는 방식으로 활동하는 단체다.양 회장은 지난 2018년 변호사시험 제7회에 합격한 이후, 변협 사업위원회·정책위원회·법질서위반 감독센터 운영위원회 위원, 서울시남부교육지원청 학교폭력대책심의위원회 위원 등을 지냈다. 현재는 서울고검 영장심의위원회 위원, 경기도 안성시의회 법률고문, 변협 교육위원회·사법경찰평가특별위원회 등에서 위원 등으로 활동하고 있다. 국공선변호사회에서는 2022년 설립부터 2년 동안 총무이사로, 그 이후 2년간은 부회장으로 일했다.고혜지 기자