고양시 시니어 파크골프대회

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-03-25 16:31
입력 2026-03-25 16:31
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파크골프대회 참가 선수들이 25일 경기도 고양시 덕양구 공릉천 파크골프장에서 열린 ‘2026 고양시 액티브 시니어 파크골프대회’에서 경기에 출전하고 있다. 2026.3.25 도준석 전문기자
파크골프대회 참가 선수들이 25일 경기도 고양시 덕양구 공릉천 파크골프장에서 열린 ‘2026 고양시 액티브 시니어 파크골프대회’에서 경기에 출전하고 있다. 2026.3.25 도준석 전문기자

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파크골프대회 참가 선수들이 25일 경기도 고양시 덕양구 공릉천 파크골프장에서 열린 ‘2026 고양시 액티브 시니어 파크골프대회’에서 경기에 출전하고 있다.

도준석 전문기자
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