사회 고양시 시니어 파크골프대회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/25/20260325500216 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-03-25 16:31 입력 2026-03-25 16:31 이미지 확대 파크골프대회 참가 선수들이 25일 경기도 고양시 덕양구 공릉천 파크골프장에서 열린 ‘2026 고양시 액티브 시니어 파크골프대회’에서 경기에 출전하고 있다. 2026.3.25 도준석 전문기자 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축 뱅골프 바로가기 파크골프대회 참가 선수들이 25일 경기도 고양시 덕양구 공릉천 파크골프장에서 열린 ‘2026 고양시 액티브 시니어 파크골프대회’에서 경기에 출전하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 대회가 열린 장소는 어디인가요? 공릉천 파크골프장 일산 파크골프장