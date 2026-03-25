고양시 시니어 파크골프대회

이미지 확대 파크골프대회 참가 선수들이 25일 경기도 고양시 덕양구 공릉천 파크골프장에서 열린 ‘2026 고양시 액티브 시니어 파크골프대회’에서 경기에 출전하고 있다. 2026.3.25 도준석 전문기자

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파크골프대회 참가 선수들이 25일 경기도 고양시 덕양구 공릉천 파크골프장에서 열린 ‘2026 고양시 액티브 시니어 파크골프대회’에서 경기에 출전하고 있다.도준석 전문기자