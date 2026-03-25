사회 오늘부터 공공 車5부제 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/25/20260325500037 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-03-25 09:48 입력 2026-03-25 09:48 이미지 확대 정부가 에너지 절약을 위해 25일부터 공공부문 ‘승용차 5부제(요일제)’를 의무화하기로 한 가운데 24일 정부서울청사 정문 차량 출입구 안내판에 오늘·내일 출입이 제한되는 차량 끝번호가 부착돼 있다. 홍윤기 기자 정부가 에너지 절약을 위해 25일부터 공공부문 ‘승용차 5부제(요일제)’를 의무화하기로 한 가운데 24일 정부서울청사 정문 차량 출입구 안내판에 오늘·내일 출입이 제한되는 차량 끝번호가 부착돼 있다. 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 정부가 공공부문에 승용차 5부제를 적용하는 목적은 무엇인가? 에너지 절약 교통체증 완화