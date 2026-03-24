사회 [포토] 대학생들과 학식 먹는 오세훈 서울시장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/24/20260324800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-24 14:20 입력 2026-03-24 14:20 1/ 7 이미지 확대 오세훈 서울시장이 24일 청년정책 꿀팁버스 행사가 열린 서울 동작구 숭실대학교 학생회관 식당에서 학생들과 점심을 먹고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 이미지 확대 오세훈 서울시장이 24일 청년정책 꿀팁버스 행사가 열린 서울 동작구 숭실대학교 학생회관 식당에서 배식을 받고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 이미지 확대 오세훈 서울시장이 24일 청년정책 꿀팁버스 행사가 열린 서울 동작구 숭실대학교 학생회관 식당에서 배식을 받고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 이미지 확대 오세훈 서울시장이 24일 청년정책 꿀팁버스 행사가 열린 서울 동작구 숭실대학교 학생회관 식당에서 학생들과 점심을 먹으며 대화를 나누고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 이미지 확대 오세훈 서울시장이 24일 청년정책 꿀팁버스 행사가 열린 서울 동작구 숭실대학교 학생회관 식당에서 학생들과 점심을 먹으며 대화를 나누고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 이미지 확대 오세훈 서울시장이 24일 청년정책 꿀팁버스 행사가 열린 서울 동작구 숭실대학교 학생회관 식당에서 학생들과 점심을 먹으며 대화를 나누고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 이미지 확대 오세훈 서울시장이 24일 청년정책 꿀팁버스 행사가 열린 서울 동작구 숭실대학교 학생회관 식당에서 학생들과 점심을 먹으며 대화를 나누고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 김용호 서울시의원, 용산국제업무지구 1만호 주택건립 반대주민 2차 서명운동 참여 서울시의회 바로가기 오세훈 서울시장이 24일 청년정책 꿀팁버스 행사가 열린 서울 동작구 숭실대학교 학생회관 식당에서 학생들과 점심을 먹고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 오세훈 서울시장이 참여한 이 행사의 명칭은? 청년정책 꿀팁버스 청년취업 박람회