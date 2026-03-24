특검, 檢 ‘도이치’ 무혐의 처분 후 수사보고서 수정 정황 포착

김 여사 불기소 처분 후 수사보고서 수정 정황

처분 전 ‘무혐의’ 상정한 문건도 확보

이미지 확대 권창영 특검 현판식 과천 특검 사무실 앞에 걸린 특검 현판. 연합뉴스

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도이치모터스 주가조작 사건을 수사한 검찰이 김건희 여사를 무혐의 처분한 뒤 수사보고서를 수정한 정황을 특검이 포착했다.24일 법조계에 따르면 검찰이 김 여사를 봐주기 했다는 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀은 이 같은 정황이 담긴 자료를 확보하고 수사 중이다. 종합특검은 전날 대검찰청과 서울중앙지검, 대전지검 공주지청 등에 대한 압수수색을 진행한데 이어 이날도 관련 자료를 확보하기 위해 압수수색을 진행했다.종합특검은 앞서 민중기 특별검사팀(김건희 특검)이 확보한 자료 중 김 여사에 대한 불기소 문건이 처음 작성되고 수정된 시기에 주목하는 것으로 알려졌다. 중앙지검에서 해당 사건을 수사해 김 여사를 무혐의 처분한 시기는 지난 2024년 10월인데, 이후에 수사 보고서가 수정된 정황이 발견된 것으로 전해졌다. 특검은 이를 두고 허위 공문서 작성 혐의를 적용할 수 있는지 검토 중인 것으로 알려졌다.또 특검은 불기소 문건이 최초로 작성된 시기가 지난 2024년 5월로, 김 여사에 대한 무혐의 처분 5개월 전인 점에도 주목하고 있다. 김 여사 수사 단계에서부터 사전 ‘무혐의’로 결론을 내고 수사한 것 아니냐는 게 특검의 시각이다.앞서 해당 의혹을 수사한 김건희 특검도 미리 만들어둔 불기소 문건이 김 여사에 대한 최종 불기소 처분에 영향을 미쳤다는 보고서를 작성한 것으로 전해졌다.검찰의 봐주기 수사 의혹이 성립하기 위해서는 구체적으로 ‘무혐의 처분’ 지시가 있었는 지가 관건이 될 전망이다. 피의자 소환 전 관련 서류를 미리 작성하거나, 피의자 진술을 가상으로 상정해 수사 시나리오를 구성하는 것은 일반적인 일이기 때문이다.특검에서 강제 수사에 착수한 만큼 이창수 전 서울중앙지검장과 검찰 수뇌부에 대한 소환 조사가 진행될 것으로 예상된다. 이 전 지검장은 김건희 특검의 소환 조사에는 ‘변호사 부재’를 이유로 응하지 않은 바 있다.하종민 기자