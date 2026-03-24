퇴계 이황 450년 귀향길, 270㎞ 대장정으로 되살아난다

재현단 총 200명 참여…서울 경복궁서 안동 도산서원까지 14일 여정

이미지 확대 2024년 열린 퇴계 선생 마지막 귀향길 재현행사 모습. 지난해 행사는 경북 북동부 5개 시군을 덮친 초대형 산불로 열리지 않았다. 안동시 제공

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450여년 전 퇴계 이황(1501~1570) 선생이 관직에서 물러나 마지막으로 고향 안동으로 돌아가는 귀향길을 재현하는 행사가 오는 29일부터 열린다.경북도와 안동시는 ‘제6회 퇴계 선생 마지막 귀향길 재현행사’를 오는 29일부터 다음 달 12일까지 진행한다고 24일 밝혔다.행사는 29일 오후 서울 숙소에서 참가자 오리엔테이션을 거친 뒤 30일 서울 경복궁 사정전에서 출발, 안동 도산서원까지 270㎞ 구간에서 펼쳐진다. 경기 남양주와 여주, 충북 충주와 제천, 경북 영주 등을 거친다.참가자들은 5개 광역 시도와 17개 시군을 지나며 지역 문화유산을 체험하고 자기 성찰의 시간을 갖게 된다. 연극 공연과 음악회, 인문학 강연 등 문화 프로그램도 함께 열린다.조선시대 문신이자 학자인 이황은 1569년 이조 판서로 임명됐으나 이를 사양하고 여러 차례 사직을 청한 끝에 같은 해 3월 4일 고향 안동으로 돌아갔다.그가 이듬해 타계하며 이 여정은 ‘마지막 귀향길’로 기록됐다.올해 귀향길 재현 여정에는 200명 규모의 재현단이 전 구간에 참여한다.구간별 체험 참가자를 포함하면 전체 참여 인원은 250명 수준이다. 참가자 가운데 중·고등학생은 77명으로 집계됐다.지역별로는 경북 지역 참가자가 약 20∼30%를 차지하며, 경남·경기·서울·강원 등 전국 각지에서 참여했다.퇴계 이황 선생 귀향길 행사는 2019년 처음 시작됐다가 코로나19 여파로 운영이 중단됐다.이후 약 80명 규모로 진행됐고, 지난해 산불 여파로 다시 차질을 빚었다.박찬우 경북도 문화관광체육국장은 “이 길을 세계인이 찾는 대표 문화 콘텐츠로 육성해 나가겠다”고 말했다.안동 김상화 기자