[포토] 불타는 영덕 풍력발전기

1 / 5 이미지 확대 23일 오후 1시11분쯤 경북 영덕군 대부리 풍력발전단지에 있는 발전기에서 불이 나 소방당국과 업체에서 진화작업을 벌이고 있다. 2026.3.23.

영덕군제공

이미지 확대 23일 오후 1시11분쯤 경북 영덕군 대부리 풍력발전단지에 있는 발전기에서 불이 나 소방당국과 업체에서 진화작업을 벌이고 있다. 2026.3.23.

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이미지 확대 23일 오후 1시 11분께 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 불이 났다. 2026.3.23

경북소방본부 제공

이미지 확대 23일 오후 1시 11분께 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 불이 났다. 2026.3.23

경북소방본부 제공

이미지 확대 23일 오후 1시11분쯤 경북 영덕군 대부리 풍력발전단지에 있는 발전기에서 불이 나 소방당국과 업체에서 진화작업을 벌이고 있다.

산림청은 불씨가 인근 산으로 번질 것에 대비해 산불전문진화헬기와 산불특수진화대원들을 현장에 배치해 상황에 대비하고 있다. 2026.3.23.

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23일 오후 1시 11분쯤 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 불이 났다.화재는 풍력발전기 프로펠러 부분에서 발생했다.불은 인근 야산으로 옮겨붙어 확산하고 있다.소방 당국은 헬기 11대와 진화 차량, 인력 등을 동원해 불을 끄고 있다.온라인뉴스부