사회 [포토] 불타는 영덕 풍력발전기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/23/20260323800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-23 15:10 입력 2026-03-23 15:10 1/ 5 이미지 확대 23일 오후 1시11분쯤 경북 영덕군 대부리 풍력발전단지에 있는 발전기에서 불이 나 소방당국과 업체에서 진화작업을 벌이고 있다. 2026.3.23.영덕군제공 이미지 확대 23일 오후 1시11분쯤 경북 영덕군 대부리 풍력발전단지에 있는 발전기에서 불이 나 소방당국과 업체에서 진화작업을 벌이고 있다. 2026.3.23.영덕군제공 이미지 확대 23일 오후 1시 11분께 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 불이 났다. 2026.3.23경북소방본부 제공 이미지 확대 23일 오후 1시 11분께 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 불이 났다. 2026.3.23경북소방본부 제공 이미지 확대 23일 오후 1시11분쯤 경북 영덕군 대부리 풍력발전단지에 있는 발전기에서 불이 나 소방당국과 업체에서 진화작업을 벌이고 있다.산림청은 불씨가 인근 산으로 번질 것에 대비해 산불전문진화헬기와 산불특수진화대원들을 현장에 배치해 상황에 대비하고 있다. 2026.3.23.영덕군제공 23일 오후 1시 11분쯤 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 불이 났다. 화재는 풍력발전기 프로펠러 부분에서 발생했다.불은 인근 야산으로 옮겨붙어 확산하고 있다.소방 당국은 헬기 11대와 진화 차량, 인력 등을 동원해 불을 끄고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 화재가 최초로 발생한 위치는 어디인가? 풍력발전기 인근 야산