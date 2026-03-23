울산경찰특공대 팀장급 2명 직장 내 ‘갑질’… 울산경찰청, ‘징계’

이미지 확대 울산경찰청.

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울산경찰특공대 팀장급 경찰관들이 갑질 문제로 징계를 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.울산경찰청은 직장 내 괴롭힘 등의 사유로 특공대 소속 A 경위와 B 경위에 대해 지난달 징계와 인사 조처를 단행했다고 23일 밝혔다.경찰에 따르면 지난해 12월 이들 두 팀장급 간부에 대한 비위 신고가 각각 접수됐다. A 경위는 훈련 과정에서 부하 직원을 폭행했고, B 경위는 부하 직원에게 돈을 요구한 혐의를 받는다.​감찰 과정에서 A 경위는 “친근함의 표현이었다”고 해명했으나 경찰청은 이를 괴롭힘으로 봤다. B 경위는 “빌렸던 것”이라며 돈을 부하 직원에게 돌려줬으나 울산경찰청은 부당한 금전 요구 행위가 있었던 것으로 판단했다.경찰 관계자는 “갑질 근절을 위해 갑질 실태 점검과 교육을 진행하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자