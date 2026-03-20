스토킹 살해범 김훈 교도소로 이송

경찰 “병원 치료 종료 구속 상태서 수사 계속”

신상공개 이어 수사 마무리 후 검찰 송치 예정

이미지 확대 경기북부경찰청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 남양주에서 20대 여성을 스토킹 끝에 살해한 피의자 김훈(44)이 병원 치료를 마치고 교정시설로 이송됐다.경기북부경찰청 형사과는 20일 “피의자의 건강 상태가 호전돼 의료시설이 갖춰진 교도소에서 치료를 이어갈 수 있다고 판단됐다”며 이날 오전 10시 15분쯤 김훈을 의정부교도소로 이송했다고 밝혔다.김훈은 범행 직후 약물을 복용한 상태로 검거돼 그동안 병원에서 치료를 받아왔다. 그러나 담당 주치의가 교정시설 내 의료 시스템으로도 치료가 가능하다는 소견을 내리면서 신병이 교도소로 옮겨졌다.김훈은 지난 14일 남양주시 오남읍에서 과거 교제하던 20대 여성을 흉기로 살해한 혐의를 받는다. 범행 당시 전자발찌를 훼손하고 도주했다가 약 1시간 만에 검거됐으며, 이후 구속됐다.앞서 경찰은 범행의 잔인성과 중대성, 충분한 증거 확보 등을 이유로 김훈의 신상정보를 공개한 바 있다.경찰은 “피의자 신병 처리와 별개로, 구속 기간 동안 가능한 모든 수사를 진행한 뒤 사건을 검찰에 송치할 예정”이라고 밝혔다.한편 이번 사건은 스토킹 범죄가 강력범죄로 이어진 사례로, 사전 대응과 보호조치의 실효성에 대한 사회적 논란이 이어지고 있다.한상봉 기자