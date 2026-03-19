사회 [포토] 남방큰돌고래 봄나들이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/19/20260319800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-19 14:40 입력 2026-03-19 14:08 1/ 7 이미지 확대 남방큰돌고래의 봄나들이19일 오전 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래들이 유영하고 있다. 2026.3.19 연합뉴스 이미지 확대 남방큰돌고래의 봄나들이19일 오전 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래들이 유영하고 있다. 2026.3.19 연합뉴스 이미지 확대 폐어구 떼어낸 남방큰돌고래 ‘쌘돌이’19일 오전 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 폐어구에 몸이 감겨 등지느러미를 잃은 새끼 남방큰돌고래 ‘쌘돌이’(왼쪽)가 유영하고 있다. ‘쌘돌이’는 지난해 12월 23일 자망 폐어구에 감긴 채 발견됐다가 이날 폐어구에서 벗어난 모습이 처음으로 확인됐다. 2026.3.19 연합뉴스 이미지 확대 폐어구 떼어낸 남방큰돌고래 ‘쌘돌이’19일 오전 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 폐어구에 몸이 감겨 등지느러미를 잃은 새끼 남방큰돌고래 ‘쌘돌이’(왼쪽)가 유영하고 있다. ‘쌘돌이’는 지난해 12월 23일 자망 폐어구에 감긴 채 발견됐다가 이날 폐어구에서 벗어난 모습이 처음으로 확인됐다. 2026.3.19 연합뉴스 이미지 확대 남방큰돌고래의 봄나들이19일 오전 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래들이 유영하고 있다. 2026.3.19 연합뉴스 이미지 확대 남방큰돌고래의 봄나들이19일 오전 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래들이 유영하고 있다. 2026.3.19 연합뉴스 이미지 확대 남방큰돌고래의 봄나들이19일 오전 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래들이 유영하고 있다. 2026.3.19 연합뉴스 19일 오전 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래들이 유영하고 있다. 2026.3.19 연합뉴스 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 남방큰돌고래들이 유영한 장소는 어디인가? 제주 대정읍 제주 성산읍