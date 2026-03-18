[포토] 신기한 튀김 로봇

1 / 6 이미지 확대 18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다.

튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다. 2026.3.18 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다.

튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다. 2026.3.18 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다.

튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다. 2026.3.18 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다.

튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다. 2026.3.18 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다.

튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다. 2026.3.18 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다.

튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다. 2026.3.18 [공동취재] 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다.튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다.연합뉴스