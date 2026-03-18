사회 [포토] 신기한 튀김 로봇 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/18/20260318800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-18 13:29 입력 2026-03-18 13:29 1/ 6 이미지 확대 18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다.튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다. 2026.3.18 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다.튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다. 2026.3.18 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다.튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다. 2026.3.18 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다.튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다. 2026.3.18 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다.튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다. 2026.3.18 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다.튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다. 2026.3.18 [공동취재] 연합뉴스 18일 경기도 수원시 대평초등학교에 설치된 거점형 학교급식 튀김 지원실에서 1학년 학생들이 튀김 조리 로봇을 살펴보고 있다. 튀김 지원실은 학생 선호도가 높은 튀김 식단을 별도 공간에서 조리한 뒤 인근 학교에 제공하기 위한 것으로 경기교육청이 전국에서 처음으로 도입한 학교급식 모델이다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 거점형 학교급식 튀김 지원실의 주요 목적은? 인근 학교에 튀김 제공 학생들 조리 체험