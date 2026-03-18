장애인·비장애인 함께 하는 곳…전국 최초 복지문화복합공간 ‘어울림플라자’ 개관

지하 4층~지상 5층 규모, 단차없는 구조 적용

이미지 확대 서울 강서구에 문을 연 ‘어울림플라자’ 측면. 서울시 제공

이미지 확대 어울림플라자 5층에 들어서는 ‘서부장애인치과병원’ 내부. 서울시 제공

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전국 최초 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 공간인 배리어프리(무장애) 복지문화복합시설 ‘어울림플라자’가 18일 서울 강서구에 문을 열었다.어울림플라자는 지하 4층~지상 5층(연면적 2만 3915㎡) 규모의 전체 건물에 단차가 없는 구조를 적용해 휠체어 이용자는 물론 고령자, 유아차 이용자 등 누구나 편리하게 이동할 수 있도록 조성됐다.주요 시설로는 휠체어 겸용 배리어프리 운동기구를 갖춘 체력단련실, 수영장 진입을 돕는 수중 휠체어가 있는 수영장, 점자도서와 휠체어석을 둔 도서관 등이 있다. 가변형 공연장에도 휠체어석을 따로 마련했다.시각·청각·지체장애 이용자를 위한 편의시설도 갖췄다. 청각보조장비가 설치된 ‘텔레코일 존’을 만들고 점자안내판, 전동휠체어 충전기와 와상장애인용 화장실 등을 설치했다. 텔레코일 존은 보청기·인공와우에 내장된 텔레코일 기능을 켜면 주변 소음에 관계없이 안내방송·대화음 등 음성을 또렷하게 들을 수 있도록 돕는 청각보조장비가 설치된 곳이다.문화·체육시설과 함께 장애인 연수·문화예술센터, 장애인 친화미용실, 장애인 치과병원 등 특화시설도 입주한다. 5층에 들어서는 ‘서부장애인치과병원’은 성동구에 이은 두 번째 장애인 전용 치과병원으로 장애인 복지카드를 보유한 시 등록장애인이면 장애 유형·등급·나이에 관계없이 진료를 받을 수 있다. 오는 23일부터 예약을 받는다.서울시는 이날 오후 ‘모두가 함께 어울리는 공간’을 주제로 어울림플라자 개관식을 진행했다. 행사에는 오세훈 서울시장을 비롯한 지역주민 등이 참석한 가운데 축하공연, 퍼포먼스 등 참여형 체험프로그램이 운영됐다.송현주 기자