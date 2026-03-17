[포토] 미세먼지에 갇힌 인천 송도

1 / 9 이미지 확대 ‘고농도 미세먼지 비상저감조치’가 시행된 17일 인천 연수구 동춘터널 인근에서 바라본 송도국제도시가 미세먼지로 뿌옇게 보이고 있다. 2026.3.17 연합뉴스

이미지 확대 미세먼지·초미세먼지 농도 ‘나쁨’을 보인 17일 서울 도심이 뿌옇게 보인다. 2026.3.17 연합뉴스

이미지 확대 서울시가 오전 6~9시 고농도 미세먼지 비상저감조치를 시행한 17일 서울 종로구 서울시교육청에서 바라본 남산타워가 미세먼지로 뿌옇게 보이고 있다. 2026.3.17 연합뉴스

이미지 확대 미세먼지·초미세먼지 농도 ‘나쁨’을 보인 17일 서울 도심이 뿌옇게 보인다. 2026.3.17 연합뉴스

이미지 확대 17일 서울시청과 광화문광장 일대에서 초미세먼지 저감을 위한 봄맞이 도로 물청소가 진행되고 있다. 2026.3.17 연합뉴스

이미지 확대 서울시가 미세먼지 비상저감조치를 시행한 17일 서울시청 주차장 입구에 행정·공공기관 차량 대상 2부제 실시 안내문이 설치되어 있다. 2026.3.17 연합뉴스

이미지 확대 서울시가 오전 6~9시 고농도 미세먼지 비상저감조치를 시행한 17일 서울 시내가 미세먼지로 뿌옇게 보이고 있다. 2026.3.17 연합뉴스

이미지 확대 수도권과 충남 지역에 초미세먼지 비상저감조치가 시행된 17일 서울 종로구 정부서울청사에 차량 2부제 실시를 알리는 안내문이 설치돼 있다. 2026.3.17 연합뉴스

이미지 확대 수도권에 초미세먼지 비상저감조치가 시행 중인 17일 경기도 수원시 경기도청 대기환경관리과 환경정보상황실에서 관계자가 공해 차량 운행 제한 단속시스템을 살펴보고 있다. 2026.3.17 연합뉴스

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중국 랴오닝성 산불 등의 영향으로 17일 대기 중 미세먼지가 많겠다.이날 수도권과 강원 영서, 충청과 호남 등 영남과 제주를 제외한 전국 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 높겠다. 영남도 아침부터 늦은 오후까지는 대부분 지역 미세먼지가 나쁨 수준을 보이겠다.전날 먼지가 빠져나가지 않은 상황에서 국내에서 발생한 먼지가 추가되면서 미세먼지 농도가 높을 것으로 보인다. 오후부터는 중국 랴오닝성 산불 때문에 발생한 미세먼지도 유입되겠다.수도권과 충남은 전날 오후 4시까지 일평균 초미세먼지(PM2.5) 농도가 50㎍/㎥를 초과한 데 이어 이날도 50㎍/㎥를 넘을 것으로 예상되면서 초미세먼지 비상저감조치가 시행됐다.미세먼지 다(多)배출 사업장 가동률이 조정되며 건설 공사장 날림먼지 억제 조처가 시행된다. 공공·행정기관 차량 2부제도 실시된다.간밤 기온이 떨어지며 이날 아침 내륙을 중심으로 가시거리를 1㎞ 미만으로 떨어뜨리는 안개가 발생했는데, 평소였으면 기온이 오르며 안개가 소산하겠지만 이날은 대기 중 먼지가 많아 낮에도 옅은 안개(박무)나 먼지 안개(연무)가 남아있는 곳이 있겠다.이날 아침 기온은 대부분 지역에서 영하로 내려갔다.한낮 기온은 12∼19도까지 오르겠다.낮 기온이 큰 폭으로 오르면서 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 크게 나타나겠다.온라인뉴스부