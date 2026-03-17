광주도시공사, 서민·청년 주거안정 이끌 임대주택 대규모 공급

3월부터 5월까지 임대주택 9개 단지 1900세대 정기모집 개시

이미지 확대 광주도시공사가 3월부터 5월까지 공공임대주택을 대규모로 공급한다. 광주광역시도시공사 제공

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광주도시공사가 물가와 임대료 상승으로 주거 불안을 겪는 무주택 서민과 청년층을 위해 3월부터 오는 5월까지 공공임대주택을 유형별로 순차 공급한다. 이를 위해 공공임대주택의 입주 절차와 자격 요건을 쉽게 확인할 수 있도록 5단계 ‘공공임대주택 릴레이 공급’ 타임라인을 전격 발표했다.17일 광주도시공사에 따르면, 이번 공급은 시민의 소득 수준과 여건에 맞는 주택을 적기에 안내해 신청 기회를 넓히는 데 초점을 맞췄다.3월에는 ‘영구임대주택’ 모집이 진행된다. 예비입주자 모집 미달을 겪었던 광산구 ‘우산빛여울채 12형’은 소득 기준을 전년도 도시근로자 월평균소득 50%에서 150% 이하로 완화해 광주도시공사가 직접 모집하며, 신청 후 약 6개월 이내 입주가 예상된다. 사회보호계층을 위한 기존 영구임대 정기모집도 3월 중 행정복지센터를 통해 추진된다. 요건 충족 시 최장 50년까지 시세의 30% 수준 조건으로 거주할 수 있다.4월에는 ‘매입임대주택’과 ‘행복주택’ 모집이 이어진다. 매입임대주택은 도심 내 저소득층이 기존 생활권을 유지할 수 있도록 기존 주택을 매입해 시세의 30% 수준으로 공급하며, 소득 50% 이하 요건 충족 시 최장 20년 거주가 가능하다. 쪽방·고시원·비닐하우스 등 긴급주거 대상자는 구청장 선정 시 즉시 입주 혜택을 받을 수 있다. 행복주택은 청년·신혼부부·고령자 등을 대상으로 하며, 광주역·서림마을 단지 관리사무소에서 접수한다.5월에는 ‘국민임대주택’ 신청이 광주도시공사를 통해 진행된다. 월평균소득 70% 이하 세대가 대상이며, 신창지구 66형(20평형)과 하남지구 79형(24평형) 등에서 요건 충족 시 최장 30년 거주가 가능하다.광주도시공사는 유형별 접수처가 행정복지센터(영구임대·매입임대), 광주도시공사(영구 자격완화·국민임대), 단지 관리사무소(행복주택)로 나뉘는 만큼 신청 전 확인해줄 것을 당부했다. 공사 홈페이지 ‘임대정보 알림서비스’를 사전 신청하면 정기모집은 물론 예비입주자 미달 시 진행되는 수시모집 정보도 휴대폰으로 받을 수 있다.김승남 사장은 “3~5월 공급 일정에 맞춰 시민들이 자신에게 맞는 주택을 제때 찾을 수 있도록 정확한 정보 제공과 안내를 강화하겠다”고 말했다.광주 홍행기 기자