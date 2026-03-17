부산서 현직 항공사 기장 흉기 찔려 숨진 채 발견…경찰, 용의자 전 동료 추적

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현직 항공사 기장이 부산에 있는 자택에서 흉기에 찔려 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.17일 경찰과 항공업계에 따르면 이날 오전 7시 15분 부산진구 한 아파트 복도에서 항공사 기장인 50대 남성 A씨가 흉기에 찔려 피를 흘린채 쓰러진 것을 이웃 주민이 발견해 경찰에 신고했다. A씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.경찰은 과거 A씨와 같은 항공사에서 근무했던 50대 남성 B씨를 피의자로 특정하고 B씨를 용의자로 보고 행방을 추적하고 있다. 현재 60여명 규모로 수사전담반을 구성하고 B씨의 행적을 쫓고 있다.B씨는 지난 16일에도 경기 고양시에서 다른 기장 C씨를 상대로 범행하려다 미수에 그치고 도주한 것으로 알려졌다. C씨 역시 A씨와 같은 항공사의 현직 기장이며 큰 부상은 없는 상태다.B씨는 해당 항공사에서 2024년 퇴사했으며, 당시 함께 근무했던 조종사들에게 앙심을 품은 것으로 전해졌다.부산 정철욱 기자