전남 교육감 단일화 파열음…김해룡 “단독 추대 강행 땐 법적 대응”

이미지 확대 전남·광주 통합교육감 선거 후보 단일화 갈등 속에 김해룡 예비후보가 법적 대응을 예고하며 반발하고 있다.

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전남·광주 통합교육감 선거를 앞두고 추진되던 전남지역 후보 단일화가 사실상 무산되면서 파열음이 커지고 있다. 단일화 과정에서 ‘단독 후보 추대’ 방식이 검토되자 김해룡 예비후보가 법적 대응을 예고하며 강하게 반발하고 나섰다.전남·광주 통합특별시 교육감 선거 출마를 준비 중인 김해룡 전 여수교육장은 16일 광주시교육청에서 기자회견을 열고 전남지역 사회노동단체들이 구성한 ‘전남교육감 후보 공천위원회(이하 전남공천위)’를 향해 “일방적인 단독 후보 추대를 즉각 중단하라”고 촉구했다.김 예비후보는 “전남공천위가 장관호 예비후보만을 대상으로 찬반 투표를 실시하겠다는 것은 민주적 절차와 정당성을 심각하게 훼손하는 것”이라며 “이는 결코 받아들일 수 없는 방식”이라고 비판했다.그는 또 “초기 후보 간 협의 과정에서 여론조사 90%, 선거인단 10%를 반영하는 방식으로 단일화를 추진하기로 합의했지만, 장 후보 측이 기존 합의를 뒤집고 다른 계산 방식을 제시하면서 논란이 촉발됐다”고 주장했다.이어 “전남공천위 역시 후보자들의 의견을 충분히 묻지 않은 채 토론회 일정 등을 일방적으로 취소하고 중재안 수용만 요구하는 것은 납득하기 어렵다”며 “가처분 신청을 포함한 모든 법적 대응을 검토하겠다”고 밝혔다.김 예비후보는 “어떤 상황에서도 교육감 선거를 끝까지 완주하겠다”고 덧붙였다.이번 후보 단일화 논의는 현직인 김대중 전남도교육감의 재선 도전에 맞서기 위해 전남 지역 사회·노동단체들이 공천위원회를 구성하면서 시작됐다. 당초 4~5명의 출마 예정자가 참여할 것으로 전망됐으나 협의 과정에서 후보가 줄어들며 김해룡 전 여수교육장과 장관호 전 전국교직원노동조합 전남지부장 두 명만 남았다.그러나 두 후보 간 경선 방식에 대한 합의가 끝내 이뤄지지 않으면서 단일화 협상은 지난 12일 사실상 결렬됐다.전남공천위는 이후 “김 전 교육장이 중재안을 거부해 후보 단일화가 무산됐다”고 주장하며 장관호 예비후보를 대상으로 한 단독 후보 추대 여부를 검토하고 있다.공천위 참가 단체 대표총회에서 단독 후보 추대에 대한 찬반 투표 실시가 결정될 경우 약 1만4000명의 공천위원을 대상으로 투표가 진행된다. 투표 결과에 따라 공천위 추대 후보가 확정되거나, 후보들이 개인 자격으로 선거에 출마하는 시나리오가 현실화할 가능성이 있다.전남 교육계 안팎에서는 단일화 갈등이 장기화될 경우 선거 구도가 다자 경쟁으로 재편될 수 있다는 관측도 나온다.광주 서미애 기자