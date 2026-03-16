2차 특검 첫 강제수사… ‘관저 이전 특혜 의혹’ 윤한홍 의원 압색

이미지 확대 2차 종합특검팀이 관저 이전 특혜 의혹 관련 윤한홍 국민의힘 의원에 대한 압수수색에 나선 16일 서울 여의도 국회 의원회관 의원실 내부에서 관계자들이 분주하게 움직이고 있다. 연합뉴스

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3대 특검(내란·김건희·채해병) 이후 남은 의혹들을 수사하는 2차 종합 특검팀(특별검사 권창영)이 16일 ‘대통령실 관저 이전 의혹’과 관련해 윤한홍 국민의힘 의원을 상대로 압수수색에 나섰다. 지난달 25일 특검이 출범한 이후 첫 번째 강제수사다.김지미 특검보는 이날 오후 경기도 과천 특검팀 사무실에서 브리핑을 열고 “직권남용 권리행사방해 등 혐의로 윤 의원의 자택 등 복수의 장소에 대해서 오늘 이른 아침에 압수수색 영장 집행에 착수했다”고 밝혔다. 압수수색 장소는 윤 의원의 서울 강남구 자택과 국회 의원회관 사무실, 창원 지역구 사무실 등이다.관저 특혜 의혹은 윤 전 대통령 취임 후인 지난 2022년 5월 종합건설업 면허가 없는 업체 21그램이 대통령실과 관저 이전 및 증축 공사를 수의로 계약하며 특혜를 받았다는 내용이다. 21그램이 김건희 여사가 운영한 코바나컨텐츠의 전시회를 후원하고 사무실 설계와 시공을 맡은 이력이 있는 것으로 알려지면서 김 여사가 관저 공사 업체 선정에 관여한 것 아니냔 의혹이 제기됐다. 윤 의원은 당시 윤석열 대통령직인수위원회에서 청와대 이전 태스크포스(TF) 팀장을 담당했다.앞서 관저 이전 특혜 의혹을 수사한 김건희 특검팀은 김 여사가 윤 의원을 통해 관저 이전 사안에 부당하게 개입했다고 판단했다. 윤 의원이 당시 TF 1분과장을 맡았던 김오진 전 국토교통부 차관 등에게 공사 계약을 김 여사와 관련 있던 21그램에 맡기라는 취지로 지시했다는 게 특검팀 판단이었다.이에 김건희 특검팀은 지난해 12월 김 전 차관과 TF 직원이었던 황 모 전 대통령비서실 행정관 등 2명을 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 구속기소했다. 이후 정해진 수사 기간이 끝나면서 윤 의원 등에 대한 수사를 경찰청 국가수사본부(국수본)로 이첩했다.2차 종합 특검은 국수본으로부터 사건을 넘겨받아 수사를 준비해왔다. 특검팀은 이날 압수수색을 통해 확보한 자료를 바탕으로 조만간 윤 의원을 불러 관저 공사업체 선정 경위와 김 여사의 지시 여부 및 내용 등을 확인할 것으로 보인다.앞서 윤 의원 측은 TF는 관저 위치만 결정했으며, 공사업체 선정과 계약 체결은 인수위 종료 이후 진행됐다는 입장을 밝힌 바 있다.고혜지 기자