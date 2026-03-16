서남권 해상풍력 ‘1GW’ 규모 추가 지정…국내 최대 해상풍력 산업 본격화

이미지 확대 서남권 해상풍력 발전단지 추진현황. 전북도 제공

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국내 최대 2.4GW 해상풍력 사업이 집적화단지 추가 지정으로 본격 속도를 낼 전망이다.전북도는 16일 기후에너지환경부 재생에너지정책심의회의 심의·의결을 거쳐 ‘전북 서남권 해상풍력 사업’ 확산단지의 1GW를 재생에너지 집적화단지로 추가 지정받았다고 밝혔다.서남권 해상풍력 사업은 기존 시범단지 0.4GW와 확산단지(1) 1GW에 이어 이번에 확산단지(2) 1GW가 집적화단지로 편입되면서 사업의 전체 물량인 2.4GW가 집적화단지 체계 안에 포함됐다.서남권 해상풍력 사업은 전북 고창~부안 해역에 총 14조원을 투자해 2.4GW 규모로 조성하는 국내 최대 해상풍력 발전사업이다. 원전 2.4기에 맞먹는 발전 용량으로 수십만 가구에 안정적인 전력을 공급할 수 있는 수준이다.재생에너지 집적화단지는 지방자치단체가 직접 발전사업 입지를 발굴하고, 지역 주민·어업인·지자체 등이 참여하는 민관협의회를 통해 주민 수용성을 확보한 뒤 추진된다. 집적화단지로 지정되면 지자체 추가가중치 REC 0.1 확보, 2.4GW 규모의 전력 계통 선투자 혜택이 주어지고, 공모를 통한 사업시행자 선정 권한도 부여된다.도는 이번 성과를 토대로 해상풍력을 중심으로 한 그린에너지 산업 벨트 구축에 본격적으로 나서는 한편, 2030년 상업 운전을 목표로 단계별 절차 이행에 속도를 높여 나갈 방침이다.다만 이번 지정은 국방부 협의가 필요한 사안이다. 도는 정부·국방부·예하 부대 등 관계 기관과의 긴밀한 협력을 통해 협의 절차를 충실히 이행하고, 사업시행자 선정과 후속 조치를 신속히 추진해 나갈 계획이다.도 관계자는 “이번 집적화단지 조건부 지정은 서남권 해상풍력 사업의 추진 기반을 한층 강화하는 중요한 분기점”이라며 “주민·어업인 등 지역사회와의 소통을 바탕으로 수용성을 높이고, 사업시행자를 신속히 선정해 해상풍력 사업이 지역과 상생하며 안정적으로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.설정욱 기자