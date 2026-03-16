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폐가 옷장에 숨어있던 男…‘범죄경력 도합 60범’ 수배자였다

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하승연 기자
수정 2026-03-16 12:07
입력 2026-03-16 11:59
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옷장 관련 이미지. 아이클릭아트
옷장 관련 이미지. 아이클릭아트


광주경찰청 광역예방순찰대가 순찰 활동 중 수배자를 검거한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

16일 광주경찰청에 따르면 광역예방순찰대 4팀(경감 이호정 등 5명)이 지난 13일 취약지역 범죄예방 순찰 활동 중 수배자를 검거했다. 당시 4팀은 수상한 사람이 있다는 민원을 접수하고 서구 농성동 일대를 순찰 중이었다.

이들은 인근 의심되는 폐가를 수색하던 중 옷장 속에 웅크려 숨어있던 60대 남성을 검거했는데, 검거된 수배자는 성폭력·상습사기 등으로 범죄경력 도합 60범에 해당하는 범죄자였다.

광주 광역예방순찰대 관계자는 “시민의 목소리를 듣고 이를 반영하는 치안 활동이 중요한 만큼 앞으로도 광역예방순찰대의 주민접촉형 범죄예방활동 전개로 지역 주민들의 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.



광주경찰청은 지역 내 고질적인 불안 요인 등을 해결하기 위해 시민 중심 시책을 수립하고 범죄 취약 지역에서 집중적인 순찰 및 각종 범죄의 단속·검거 활동을 통해 시민의 불안감을 해소하는데 주력하고 있다.

하승연 기자
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