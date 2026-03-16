3년간 스마트폰 끊은 이부진 아들…현 고3 “하루 6시간은 중독 아냐”

이미지 확대 이부진(왼쪽) 호텔신라 사장과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에서 이 사장의 장남 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. 2026.02.26 뉴시스

이미지 확대 이부진 호텔신라 사장이 9일 서울 강남구 휘문고등학교에서 열린 아들 임동현군의 졸업식에 참석해 아들과 대화를 나누고 있다. 2026.2.9 뉴스1

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서울대 경제학부에 합격한 이부진 호텔신라 사장의 아들 임동현군이 고등학교 3년간 스마트폰을 사용하지 않았다는 입시 후기로 화제를 모은 가운데, 고등학생이 스마트폰 등 미디어 기기를 사용하는 데 하루 4분의 1의 시간을 쓴다는 조사 결과가 나왔다. 학생 대부분은 자신의 이용 정도를 ‘정상 범주’로 생각하는 것으로 나타났다.16일 교육계에 따르면 육아정책연구소는 이런 내용을 담은 ‘한국아동 성장발달 종단연구 2025’를 최근 발간했다.육아정책연구소가 현재 고등학교 3학년인 2008년생 청소년 1200여명을 대상으로 설문한 결과, 이들의 하루 평균 스마트폰·PC 이용 시간은 6.02시간으로 조사됐다.이용 시간은 남학생이 6.20시간으로 여학생(5.84시간)보다 길었고, 사용 목적도 달랐다. 여학생은 소셜미디어서비스(1.65시간)에, 남학생은 게임(1.62시간)에 가장 많은 시간을 사용했다.그러나 응답자 대다수는 자신이 스마트폰이나 PC에 전혀 중독되지 않았다고 인식하고 있었다.스마트폰 중독 관련 문항에서 ‘나는 스마트 기기 일반 사용자군’이라고 답한 비율은 86.3%에 달했다. ‘잠재적 위험 사용자군’과 ‘고위험 사용자군’이라는 응답은 각각 12.5%, 1.2%뿐이었다.반면 이들의 학부모들 중 자녀가 스마트폰 중독 고위험군이라고 답한 사람은 36.7%였다. 같은 문항에 대한 고등학생의 응답률과 비교하면 30배가 넘는다. 자녀를 스마트폰 일반 사용자군으로 인식하는 학부모는 54.6%에 불과했다.육아정책연구소는 “아동 스스로 인식하는 중독 수준과 보호자가 관찰한 중독 징후 사이에 큰 간극이 존재한다”며 “중독, 과의존 문제에 대한 정확한 진단과 효과적인 개입을 위해서는 양측의 평가를 모두 고려할 필요가 있다”고 조언했다.한편 임군은 지난 2월 서울 강남구 대치동 시대인재 계열의 다원교육 대치본관에서 진행된 ‘예비 고1 휘문고 내신 설명회’에 휘문고 출신 서울대 진학 선배로서 참여했다.임군은 2026학년도 수능에서 좋은 성적을 거뒀고, 대입 수시모집을 통해 서울대 경제학부에 합격한 바 있다.이날 특강에서 임군은 직접 만든 ‘후회 없는 휘문 생활’이라는 강연 자료를 들고 국어·수학 공부법 등 아낌없는 조언을 건넸다.특히 임군은 공부에 집중하는 생활 습관으로 스마트폰과 게임 자제를 강조했다. 그는 “어려운 당부일 수 있지만 3년간 스마트폰, 게임과의 완전한 단절을 적극 추천하고 싶다”면서 “집중력과 몰입에 큰 도움이 됐다고 자신한다”고 말했다.그러면서 “모든 시험을 마치고 난 날, 3년 만에 맛보는 (스마트폰과 게임 등의) 즐거움도 꽤 괜찮았다”고 덧붙여 학부모들의 놀라움을 자아낸 것으로 알려졌다.김민지 기자