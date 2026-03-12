297만명 개인신용정보 누출한 롯데카드에 과징금 96억원

롯데카드 개인 정보 유출 사건조사

신용정보 297만·주민등록 45만명

개인정보위, 과징금 96만 2000만원

이미지 확대 개인정보보호위원회. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

해킹을 당해 297만명의 개인신용정보와 45만명의 주민등록번호를 유출한 롯데카드가 100억원 상당의 과징금 처분을 받았다.개인정보보호위원회는 11일 제4회 전체회의를 열고 개인정보 보호 법규를 위반한 롯데카드(주)에 과징금 96억 2000만원과 과태료 480만원을 부과하고, 시정 및 공표 명령을 의결했다고 12일 밝혔다.개인정보위는 지난해 9월 22일 금융감독원에서 롯데카드의 개인신용정보 누설 신고 사실을 전달받고 조사에 착수했다. 롯데카드는 전달인 8월 해킹을 당하고 이를 금융당국에 신고한 바 있다.조사 결과 롯데카드는 온라인 간편결제 시스템을 해킹당했다. 시스템의 로그 파일이 드러나며 기록된 297만명의 개인신용정보가 유출됐고, 그 중 45만명의 주민등록번호도 함께 유출됐다.롯데카드는 온라인 결제와 관련된 로그 파일에 주민등록번호를 포함한 다수의 개인정보를 암호화하지 않고 그대로 기록했다. 개인정보보호법 제24조의2는 명백히 필요하다고 인정되는 경우에만 주민등록번호를 기록할 수 있도록 규정하는데, 롯데카드는 별도의 검토 없이 개인정보를 저장해온 것으로 확인됐다.개인정보위는 이런 관리 체계가 해킹 사고가 대규모 개인정보 유출로 이어진 원인 중 하나라고 판단했다. 개인정보위는 이런 주민등록번호 처리가 금융 분야 사업자 전반에 관행적으로 처리되고 있는지 여부를 3월 중 실태점검할 예정이다.개인정보위 관계자는 “사업자 스스로 개인정보 오·남용에 대한 경각심을 가지고 개인정보 보호 원칙에 따라 주기적으로 개인정보 처리 현황을 점검하고 개선해야 한다”고 강조했다.김중래 기자