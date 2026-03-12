지방세·세외수입 체납액 집중 징수…고질 체납자 ‘무관용’

세종시 3~5월 재산 압류와 출국 금지 등 조치

이미지 확대 세종시 전경. 서울신문 DB

세종시는 지방 재원 확충과 조세 정의 실현 등을 위해 3~5월까지 지방세·세외수입 체납액 집중 징수에 나선다고 11일 밝혔다. 세종시는 체납 고지서와 안내문을 일괄 발송해 자진 납부를 유도하고, 체납자별 맞춤형 징수를 추진한다. 고질 체납자에 대해서는 ‘무관용’ 원칙을 적용한다는 방침이다.세종시는 체납자의 부동산·예금·급여 등 재산을 압류하고 체납 기간과 금액에 따라 명단 공개와 출국 금지, 관허사업(官許事業) 제한 등 행정제재를 병행하기로 했다. 자동차세 및 과태료 체납 근절을 위해 주 2회 번호판 영치도 진행한다.시민의 참여와 협조를 유도하기 위해 체납자 은닉재산 제보 포상제도를 운영한다. 제보자의 신원은 비밀로 보장하고 지방세심의위원회 심의를 거쳐 신고액을 고려해 포상금 액수 등을 결정할 예정이다. 제보는 체납자의 은닉재산을 확인할 수 있는 회계 서류와 관련 장부, 매매계약서 등 자료를 첨부해 제출하면 된다. 고액 체납자 명단은 세종시 누리집과 위택스에서 확인할 수 있다.다만 일시적인 경제위기로 어려움을 겪는 생계형 체납자나 소상공인, 영세기업에는 회생의 기회를 제공한다. 세종시는 이들에 대해 분할 납부를 유도하고 징수 및 번호판 영치 유예 등을 통해 재기를 지원할 예정이다.세종시 관계자는 “성실 납세자와의 형평성과 정의로운 납세 문화 정착을 위해 고질·고액 체납자에 대해서는 법에 따라 엄중히 대응할 방침”이라고 밝혔다.세종 박승기 기자