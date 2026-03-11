[포토] ‘BTS 공연’ 열흘 앞으로

1 / 7 이미지 확대 완전체 컴백 ‘BTS’ 공연 열흘 앞으로 11일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 외국인 관광객이 ‘완전체’로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS) 공연 홍보물을 배경으로 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스

이미지 확대 ‘BTS 컴백’ 인파 안전 대책회의 주재하는 윤호중 행안부 장관 윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)이 11일 서울 종로구 정부서울청사 상황센터에서 BTS 컴백 행사 인파 안전관리 관계기관 대책회의를 주재하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스

이미지 확대 ‘BTS 컴백’ 인파 안전 대책회의 주재하는 윤호중 행안부 장관윤호중 행정안전부 장관(오른쪽)이 11일 서울 종로구 정부서울청사 상황센터에서 BTS 컴백 행사 인파 안전관리 관계기관 대책회의를 주재하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스

