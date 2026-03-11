사회 [포토] ‘BTS 공연’ 열흘 앞으로 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/11/20260311800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-11 15:24 입력 2026-03-11 14:32 1/ 7 이미지 확대 완전체 컴백 ‘BTS’ 공연 열흘 앞으로11일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 외국인 관광객이 ‘완전체’로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS) 공연 홍보물을 배경으로 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이미지 확대 열흘 앞으로 다가온 BTS 컴백 공연11일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 러시아 관광객들이 ‘완전체’로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS) 공연 홍보물을 배경으로 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이미지 확대 식지 않는 BTS 인기11일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 외국인 관광객 가족이 ‘완전체’로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS) 공연 홍보물을 배경으로 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이미지 확대 BTS 공연 홍보물 설치된 세종문화회관 계단11일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 외국인 관광객들이 ‘완전체’로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS) 공연 홍보물 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이미지 확대 BTS 공연 홍보물 설치된 세종문화회관 계단11일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 외국인 관광객이 ‘완전체’로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS) 공연 홍보물을 배경으로 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이미지 확대 ‘BTS 컴백’ 인파 안전 대책회의 주재하는 윤호중 행안부 장관윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)이 11일 서울 종로구 정부서울청사 상황센터에서 BTS 컴백 행사 인파 안전관리 관계기관 대책회의를 주재하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이미지 확대 ‘BTS 컴백’ 인파 안전 대책회의 주재하는 윤호중 행안부 장관윤호중 행정안전부 장관(오른쪽)이 11일 서울 종로구 정부서울청사 상황센터에서 BTS 컴백 행사 인파 안전관리 관계기관 대책회의를 주재하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스 11일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 외국인 관광객이 ‘완전체’로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS) 공연 홍보물을 배경으로 기념촬영을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! BTS가 어떤 상태로 공연활동을 재개하고 있는가? 완전체 개별활동