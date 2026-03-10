[포토] 봄 소식 전하는 튤립

1 / 7 이미지 확대 10일 경기도 용인시 에버랜드 식물하우스에서 직원들이 오는 20일 개막하는 튤립축제를 앞두고 튤립을 돌보고 있다. 2026.3.10

연합뉴스

이미지 확대 10일 경기도 용인시 에버랜드 식물하우스에서 직원들이 오는 20일 개막하는 튤립축제를 앞두고 튤립을 돌보고 있다. 2026.3.10

연합뉴스

이미지 확대 10일 경기도 용인시 에버랜드 식물하우스에서 튤립이 직원이 뿌려주는 물을 맞고 있다. 2026.3.10

연합뉴스

이미지 확대 10일 경기도 용인시 에버랜드 식물하우스에서 직원들이 오는 20일 개막하는 튤립축제를 앞두고 튤립에 물을 주고 있다. 2026.3.10

연합뉴스

이미지 확대 10일 경기도 용인시 에버랜드 식물하우스에서 직원들이 오는 20일 개막하는 튤립축제를 앞두고 튤립을 돌보고 있다. 2026.3.10

연합뉴스

이미지 확대 10일 경기도 용인시 에버랜드 식물하우스에서 튤립이 직원이 뿌려주는 물을 맞고 있다. 2026.3.10

연합뉴스

이미지 확대 10일 경기도 용인시 에버랜드 식물하우스에서 직원들이 오는 20일 개막하는 튤립축제를 앞두고 튤립에 물을 주고 있다. 2026.3.10

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

에버랜드 튤립축제 개막을 열흘 앞둔 10일 경기 용인시 처인구 에버랜드 식물 하우스에서 직원들이 만개를 앞둔 튤립들의 상태를 살펴보며 봄맞이 준비를 하고 있다.에버랜드는 20일부터 4월 말까지 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여종 120만송이 봄꽃이 만발하는 튤립축제를 개최한다.온라인뉴스부