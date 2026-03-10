메뉴
노란봉투법 시행 첫날, 광화문 결집한 민주노총

이지훈 기자
민주노총 조합원들이 10일 서울 종로구 세종대로사거리에서 열린 투쟁 선포대회에서 피켓을 든 채 구호를 외치고 있다. 2026.3.10 이지훈 기자
민주노총 조합원들이 10일 서울 종로구 세종대로사거리에서 열린 투쟁 선포대회에서 피켓을 든 채 구호를 외치고 있다. 2026.3.10 이지훈 기자


민주노총 조합원들이 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정 법률) 시행 첫날인 10일 서울 종로구 세종대로사거리에서 열린 투쟁 선포대회에서 원청과의 교섭을 촉구하는 피켓을 든 채 구호를 외치고 있다.

이지훈 기자
