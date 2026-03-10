멸종위기 가문비나무 복원 ‘청신호’…어린나무 고사 원인 첫 ‘구명’

잎마름병원 첫 확인, 건강 묘목 공급 가능해져

이미지 확대 멸종위기 가문비나무 양묘. 국립산림과학원 제공

기후변화로 멸종 위기에 처한 ‘가문비나무’ 복원이 가능할 전망이다.산림청 국립산림과학원은 전남대 안영상 교수 연구팀과 공동으로 기후변화로 개체수가 급감하고 있는 가문비나무의 묘목 고사 원인균을 국내에서 처음으로 구명했다고 10일 밝혔다. 연구진은 가문비나무 복원을 위한 양묘 과정에서 어린나무 생존율이 낮은 원인으로 곰팡이성 병원균인 ‘잎마름병균(Alternaria alternata)’을 확인했다.가문비나무는 기후변화에 따른 ‘7대 멸종 위기 침엽수종’ 중 가장 높은 곳에 자라는 교목성 수종으로, 계방산·지리산·덕유산 등 해발 1500m 이상의 고산 지대에 제한적으로 분포하고 있다. 고산 수종으로 잘 알려진, 해발 1200m 지점에서 자생하는 구상나무보다 고사 위기가 높았다. 최근 기후변화 영향으로 쇠퇴가 가속화되면서 2050년이면 국내 자생지가 사라질 것으로 예측된다.연구진이 해당 균을 건강한 어린나무에 접종해 병원성을 검증한 결과 잎이 마르는 증상이 뚜렷했고, 심하면 한달 이내 고사했다. 이로써 기후변화에 대응 가능한 건강한 묘목을 통해 복원 가능성을 높일 수 있게 됐다.이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘Plant Disease’ 2월호에 게재됐다.국립산림과학원 산림생명정보연구과 임효인 박사는 “이번 연구에서 지구 온난화가 곰팡이성 병원균의 활동성을 높여 피해를 확산한다는 것을 확인했다”면서 “안정적 복원 재료 증식으로 가문비나무 숲 회복의 토대가 마련됨에 따라 원인 병원균에 관한 연구 및 방제 기술 개발을 확대할 계획”이라고 밝혔다.대전 박승기 기자