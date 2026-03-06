부산항만공사, 인터넷진흥원과 ‘물류 심장 ’ 부산항 사이버보안 강화 협력

부산항만공사(BPA)는 6일 한국인터넷진흥원(KISA)과 ‘부산항 사이버 위기 대응 역량 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.
이 협약은 최근 해외 항만이 랜섬웨어 공격을 당하는 등 항만에 대한 사이버 위협이 지능화하는 상황에서 국가의 핵심 기반 시설인 부산항의 보안 대응 체계를 선제적으로 강화하기 위해 체결했다.
부산항은 우리나라 컨테이너 물동량의 약 77%를 처리하는 세계적 허브 항만이다. 부산항이 사이버 공격으로 마비되면 국내 수출입은 물론, 세계 공급망이 심각한 타격을 입게 된다.
BPA와 KISA는 항만이 AI와 자동화 기술이 집약된 공간으로 변모하고 있어 촘촘한 사이버 안전망을 구축하는 데 시급하다는 데 공감대하고 있다. 이에 따라 두 기관은 사이버 보안 협의체 운영, 부산항 터미널 운영사 등의 정보보호 인식 제고 지원, 보안 취약점 진단과 강화 컨설팅, 보안 솔루션 도입과 운영 지원 등 분야에서 긴밀하게 협력하기로 했다.
부산항만공사 관계자는 “사이버 보안의 중요성을 인식하면서도 예산과 전문가 확보에 어려움을 겪던 터미널 관계사도 이번 협약이 보안 수준을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대한다. KISA와 협력해 부산항을 더 안전하고 신뢰받는 항만으로 만들겠다”라고 밝혔다.
