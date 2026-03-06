부산항만공사, 인터넷진흥원과 ‘물류 심장 ’ 부산항 사이버보안 강화 협력

이미지 확대 부산항만공사 사옥. 부산항만공사 제공

부산항만공사(BPA)는 6일 한국인터넷진흥원(KISA)과 ‘부산항 사이버 위기 대응 역량 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.이 협약은 최근 해외 항만이 랜섬웨어 공격을 당하는 등 항만에 대한 사이버 위협이 지능화하는 상황에서 국가의 핵심 기반 시설인 부산항의 보안 대응 체계를 선제적으로 강화하기 위해 체결했다.부산항은 우리나라 컨테이너 물동량의 약 77%를 처리하는 세계적 허브 항만이다. 부산항이 사이버 공격으로 마비되면 국내 수출입은 물론, 세계 공급망이 심각한 타격을 입게 된다.BPA와 KISA는 항만이 AI와 자동화 기술이 집약된 공간으로 변모하고 있어 촘촘한 사이버 안전망을 구축하는 데 시급하다는 데 공감대하고 있다. 이에 따라 두 기관은 사이버 보안 협의체 운영, 부산항 터미널 운영사 등의 정보보호 인식 제고 지원, 보안 취약점 진단과 강화 컨설팅, 보안 솔루션 도입과 운영 지원 등 분야에서 긴밀하게 협력하기로 했다.부산항만공사 관계자는 “사이버 보안의 중요성을 인식하면서도 예산과 전문가 확보에 어려움을 겪던 터미널 관계사도 이번 협약이 보안 수준을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대한다. KISA와 협력해 부산항을 더 안전하고 신뢰받는 항만으로 만들겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자