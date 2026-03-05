[포토] 그림같은 설악산 백담계곡 설경

1 / 9 이미지 확대 5일 강원 인제군 북면 설악산 자락에 자리한 백담사 일대가 최근 내린 폭설로 하얗게 뒤덮여 고요한 풍경을 연출하고 있다. 2026.3.5.

인제군 제공

인제군 제공

인제군 제공

인제군 제공

인제군 제공

인제군 제공

인제군 제공

인제군 제공

인제군 제공

6일 오전까지 전국 대부분 지역에 비나 눈이 내리겠다.5일 오후 5시 현재 서해안에는 이미 비가 내리고 있다.수도권·강원북부내륙·충청·호남 등 서쪽 지역부터 점차 눈비가 내리기 시작해 밤에 전국으로 확대될 전망이다. 이후 수도권은 6일 새벽, 나머지 지역은 오전에 그치겠다. 다만 중부지방과 전북은 6일 오후와 밤 사이 다시 비나 눈이 내리는 곳이 있겠다.적설은 강원산지에 5∼10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 강원내륙에 3∼8㎝, 경기북동부에 2∼7㎝, 경기내륙(북동부 제외)과 충북북부에 1∼5㎝ 정도 이뤄질 것으로 예상된다.다른 지역 예상 적설은 서울·인천·경기서해안·충북 중·충북 남부·세종·충남 북부·전북 동부 1∼3㎝, 강원북부동해안·대전·충남 남부·전남동부내륙(지리산 부근)·경북북동산지·경남서부내륙(지리산 부근)·울릉도·독도·제주도 산지 1㎝ 안팎, 경북북부내륙 1㎝ 미만이다.예상 강수량은 대부분 지역 5∼20㎜, 강원중부동해안·강원남부동해안·부산·울산·경남중부내륙·경남동부내륙·대구·경북·울릉도·독도 5∼10㎜, 서해 5도 5㎜ 미만이다.강원내륙·산지뿐 아니라 경기북동부에도 5일에서 6일로 넘어가는 밤 눈이 시간당 1∼3㎝씩 쏟아질 때가 있겠다. 산지 일부엔 시간당 5㎝ 안팎 눈폭탄도 예상된다.강원산지는 3·1절 연휴 내린 눈이 아직 녹지 않고 쌓인 상태에서 또 많은 눈이 내리겠으니 피해가 없도록 유의해야 한다.6일 아침 최저기온은 -2∼9도로 평년기온(-4∼4도)보다 높겠으나 낮 최고기온은 4∼13도로 평년기온(8∼12도)과 비슷하거나 그보다 약간 낮겠다.눈비를 뿌린 기압골 후면으로 북쪽서 찬 공기가 내려오면서 기온이 떨어지겠다.주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 1도와 6도, 인천 1도와 5도, 대전 2도와 8도, 광주 3도와 9도, 대구 6도와 11도, 울산 7도와 11도, 부산 9도와 13도다.기온은 토요일인 7일 한층 더 낮아지겠다.7일 아침 최저기온은 -7∼1도, 낮 최고기온은 4∼10도에 그칠 전망이다.기온이 떨어지는 데 더해 대부분 지역에 6일 오후부터 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불어, 더 쌀쌀하게 느껴지겠다.온라인뉴스부