[포토] 두바이 현지 사진 보여주는 중동 여행객

중동을 방문했다 귀국한 한 여행객이 5일 인천국제공항에서 중동 현지에서 찍은 사진을 보여주며 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.3.5 연합뉴스





미국?이스라엘이 이란을 공격하며 중동 정세가 악화하는 가운데 5일 중동을 방문했던 여행객들이 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.3.5 연합뉴스

중동 사태 여파로 두바이 공항 운항 차질이 빚어지면서 현지에 발이 묶여 있던 한국인 관광객 95명이 이날 오후부터 잇따라 귀국한다.여행사들이 자사 패키지여행 고객들에 대한 대체 항공편을 계속 확보해 추가 귀국자는 계속 늘어날 것으로 전망된다. 두바이에 체류 중인 관광객 520여명 중에서 415명이 항공편을 확보했고, 110여명은 아직 항공편을 구하지 못한 상태다.현지 항공 사정에 변수가 많아 여행업계는 육로로 이동하는 방안 등도 다각적으로 검토 중이다.카이로 등 다른 중동 지역에 있는 관광객들은 무리 없이 돌아오는 것으로 알려졌다.5일 여행업계에 따르면 전날 기준으로 두바이에 체류 중인 5개 여행사 패키지여행 관광객은 525명으로 파악됐다.여행사별로는 하나투어 약 150명, 모두투어 약 190명, 노랑풍선 약 70명, 참좋은여행 71명, 여기어때투어 44명 등이다.이 중에서 이날 오후 4시 30분 기준 114명이 두바이를 빠져나온 상태다. 하나투어 36명, 모두투어 39명, 참좋은여행 16명, 여기어때투어 23명 등이다.하나투어 패키지여행을 하던 관광객 36명은 전날 두바이에서 대만 타이베이행 항공기에 탑승해 현지를 벗어났다. 이들은 이날 오후 인천국제공항으로 입국했다.모두투어도 현지 시각 기준으로 이날 새벽 고객 39명을 대만 타이베이를 경유해 귀국하는 대체 항공편에 탑승시켰다. 이들은 타이베이에 도착한 후 대한항공 편으로 갈아타 이날 밤 인천공항에 도착할 예정이다.참좋은여행의 관광객 16명도 두바이를 벗어났다. 이들은 현지 시각으로 전날 베트남 하노이와 타이베이로 가는 비행기에 탑승했다. 15명은 내일 오전 중에 타이베이와 중국 광저우를 경유해 추가로 귀국할 예정이다.여기어때투어 고객 22명은 전날 오전에 한국으로 들어왔다.두바이 현지에 남은 관광객들 상당수도 항공편을 구해 잇따라 귀국할 예정이다.두바이에 체류하던 525명의 관광객 중에서 이날 귀국하거나 항공편을 확보한 고객은 하나투어 150여명, 모두투어 190여명, 참좋은여행 31명, 여기어때투어 44명 등 모두 415명으로 집계됐다.하나투어는 남은 고객들 모두에 대해 이날 중 두바이에서 출발해 호찌민, 하노이 등으로 가는 비행편을 확보했고, 항공 일정에 따라 순차적으로 탑승시키고 있다고 전했다.하나투어 관계자는 “비행기에 몇 명이 탑승 완료했는지 파악하기 어렵지만 오늘 중으로 두바이를 벗어나게 하려는 데 집중하고 있다”고 밝혔다.모두투어 역시 잔류 고객들에 대한 대체 항공편 마련을 마무리했다. 모두투어 관계자는 “내일 타이베이를 경유해 들어오는 항공편 확보 작업을 마쳤다”고 설명했다.여기어때투어는 오는 7일 홍콩행 비행기로 잔류 고객들을 두바이에서 귀환시킬 예정이다.현재까지 두바이에 남아 있는 관광객 중에서 항공편을 확보하지 못한 관광객은 노랑풍선 70여명, 참좋은여행 40명 등 110여명이다.카타르의 공항도 이번 사태로 폐쇄되는 등 다른 중동 지역의 항공운송 사정이 좋지 않은 상황이지만, 카이로를 비롯한 일부 국가에 체류 중인 관광객 수백 명은 큰 무리 없이 귀국길에 오르고 있다.하나투어 관계자는 “카이로에 있는 관광객들은 순조롭게 귀국하고 있다”고 전했다.노랑풍선 관계자는 “카이로 고객은 8일 자, 암만은 9일 자 대체 항공편으로 각각 귀국시키는 작업을 진행 중”이라고 밝혔다.다만, 현지 항공 여건의 불확실성이 커 관광객들의 귀국 일정에 차질이 생길 가능성이 아예 없는 것은 아니다.예컨대 이날 새벽 출발 예정이던 두바이∼인천 에미레이트항공 직항편이 결항하기도 했다.여행업계에서는 공항 운영 정상화 시점을 예측하기 어려운 만큼 정부 차원의 특별기 투입 필요성도 제기되고 있다.외신에 따르면 이탈리아나 체코 등 일부 국가는 두바이에 있는 자국민을 오만 등 인접 국가로 이동시킨 뒤 전세기나 특별기를 통해 귀환시키는 방식으로 대응하고 있다.온라인뉴스부