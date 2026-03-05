광주 광산구, ‘장기기증자·유가족 종합 지원 체계’ 본격 가동

박병규 청장·시민 대표, 장기기증 서약…첫 ‘생명나눔 토크 음악회’ 열어

한국장기조직기증원 등 5개 기관·단체와 장기 기증자·유가족 지원 협약

이미지 확대 박병규 광산구청장(왼쪽)과 박성구 서광주새마을금고 이사장(시민 대표)이 5일 광산구청 1층 모두의 쉼터에서 장기기증을 서약하고 있다. 광주광역시 광산구 제공

전국 최초로 장기 기증자와 유가족을 위한 종합 지원 체계 구축에 나선 광주 광산구가 5일 ‘새로운 삶, 생명을 잇는 동행’의 시작을 알렸다.광산구는 이날 구청 1층 ‘모두의 쉼터’에서 ‘장기 기증자·유가족 지원사업’ 추진을 위한 참여 기관과의 협약식과 ‘생명나눔 작은 토크 음악회’를 개최했다.광산구가 종합 지원 계획을 밝힌 이후 처음으로 장기 기증자, 유가족, 시민 등이 함께 모여 생명나눔의 가치를 나누고 확산하기 위해 마련된 행사다. 이날 행사는 특히, 장기기증의 선한 영향력을 키우는 뜻깊은 실천의 장이 됐다.박병규 광산구청장과 시민 대표가 생명을 살리는 용기와 헌신에 함께한다는 뜻으로 장기기증 서약에 동참했다.종합 지원 체계 구축도 본격화했다. 광산구는 이날 한국장기조직기증원(KODA), 광주도시공사, 광주전남지방법무사회 광산구지부, 광산구정신건강복지센터, 최정신건강의학과의원 등 5개 기관·단체와 협약을 체결, 장기 기증자와 유가족 지원에 힘을 모으기로 했다.생존 기증자, 유가족에게 합당한 예우와 실질적 지원을 제때 제공하기 위해 긴밀히 협력한다는 취지다.협약을 바탕으로 광산구는 돌봄 지원, 심리 상담 및 치료 지원, 법률 상담, 장례 예우 등 세부 사업 실행에 들어간다.우선 생존 기증자에 대해서는 회복 시까지 일상생활과 식사 등을 지원하고, 기증 전후 겪을 수 있는 심리적 우울감 등을 완화할 수 있도록 심리 상담, 정신 건강 진료비 지원까지 뒷받침한다.생을 마치며 희망을 선물한 뇌사 기증자에 대해서는 한국장기조직기증원과 연계해 장례 절차, 봉안당 안치 등 전 과정에서 예우를 강화해 존엄을 지킨다. 영락공원 이용료 감면 절차도 간소화하며, 숭고한 선택을 사회가 함께 기억하겠다는 약속의 뜻으로 감사패와 추모 마크를 전달한다.유가족에 대해서는 지정 정신 건강의료기관을 통해 심리 안정, 마음 건강 회복을 돕고, 기증 이후 상속 등 법적 문제에 대한 부담을 덜도록 변호사 상담, 법무사 비용 등을 지원할 계획이다.이날 협약식 이후에는 장기 기증자 유가족이 직접 자신의 경험과 이야기를 나누는 생명나눔 소통(토크)이 진행됐다. 이어진 작은 음악회에서는 장기기증을 실천한 고 방철옥 목사의 자녀인 방신옥 교수가 생명나눔의 의미를 전하는 연주를 선보였다.박병규 구청장은 “생명을 살리는 고귀한 결정이 외롭지 않게 광산구가 전국 최초로 추진하는 종합 지원 체계에 지역 기관·단체가 힘을 보태고, 시민이 자발적 실천으로 함께 해주셨다”며 “장기기증을 사회가 함께 존중하고 예우하는 공적 책임의 기틀을 제대로 세워, 현장에 실질적인 위로와 도움이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.광주 홍행기 기자