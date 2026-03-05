“광주전남, 하나의 생활경제권 광역통합교통체계 구축”

■ 제7차 대자보도시 광주 시민포럼 개최

광주시-지속가능발전협, 철도·BRT 축 30·60분 광역이동체계 제안

공공버스 재설계 및 AI기반 통합교통플랫폼·광역교통거버넌스 추진

광주시는 4일, 광주에너지파크 해담마루에서 '제7차 대자보 도시 광주 시민포럼'을 개최했다.

광주시는 5일 광주지속가능발전협의회와 함께 광주에너지파크 해담마루에서 ‘제7차 대자보(대중교통·자전거·보행 중심) 도시 광주 시민포럼’을 개최했다.이날 포럼은 광주·전남 행정통합에 따른 교통정책 방향과 기후도시 광주 실현을 위한 녹색교통 전략을 논의하기 위해 마련됐다.첫 번째 발제자로 나선 윤희철 생태도시리빙랩 소장은 ‘전남광주시대, 교통정책에 대한 시민의 질문과 방향’을 주제로 발표했다.윤 소장은 “기존 단일 도시 중심 교통정책에서 벗어나 광주와 전남을 하나의 생활 경제권으로 보는 광역 통합 교통체계를 구축해야 한다”고 강조했다. 이를 위해 철도(광역·도시철도)와 간선급행버스체계(BRT)를 축으로 한 30분 생활권·60분 광역이동체계를 구축하고, 공공버스 재설계와 인공지능(AI) 기반 통합교통플랫폼(MaaS), 광역교통 거버넌스 구축 등을 단계적으로 추진해야 한다고 제안했다.이어 고이지선 녹색전환연구소 지역전환팀장은 ‘기후도시 광주를 위한 정책 제안’을 발표했다. 이동수요 억제-대자보 중심 전환-기술 고도화로 이어지는 3단계 전략을 제시하고, 유럽 주요 도시 사례를 소개했다.고이지선 팀장은 “기후정책은 선언만으로 지지를 얻는 것이 아니라, 시민 삶의 질 개선이라는 성과로 이어질 때 비로소 정치적 정당성을 확보할 수 있다”고 강조했다. 그는 또 “광주·전남 행정통합 논의 속에서 지방정부는 사업 수행자를 넘어 이해관계를 조정하는 ‘촉진자’로서 역할을 강화해야 하며, 시민 참여를 기반으로 승용차 중심 구조를 넘어서는 사람 중심 기후도시로 전환해야 한다”고 주장했다.주제 발표에 이후에는 ‘통합의 시대, 교통정책을 묻다’를 주제로 토론이 진행됐다.참석자들은 ▲광주·전남을 하나의 생활권으로 연결하는 광역교통체계 구축 ▲대중교통 중심 교통체계를 통한 탄소중립, 사람중심 교통정책 전환 ▲통합특별시 체계에 맞는 행정기반 마련 등을 제시했다.윤미라 광주전략추진단장은 “광주전남 행정통합 이후에도 자동차 중심 도시에서 사람 중심 도시로 전환은 중요하다”며 “행정통합 시대에 맞는 대자보 도시 정책을 시민과 함께 만들어 가겠다”고 말했다.한편 ‘대·자·보 도시 광주 시민포럼’은 대중교통·자전거·보행을 주제로 전문가와 시민이 함께 논의하는 소통의 장이다. 2024년부터 ▲보행환경·자전거 ▲교통약자 이동편의 증진 ▲간선급행버스체계(BRT) ▲차없는 거리 ▲교통정책 ▲자전거 이용 활성화 등 6차례 개최했다.광주 홍행기 기자