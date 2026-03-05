아이돌 그룹 ‘퍼블리시티권’ 침해 첫 ‘시정명령’

지식재산처, 4개 업체에 판매 중단 및 교육 조치

시정명령 미이행시 2000만원 이하 과태료 부과

이미지 확대 지식재산처가 유명 아이돌 그룹의 퍼블릭시티권을 위반해 압수한 굿즈. 지식재산처 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

유명 아이돌 그룹의 명칭과 얼굴 등을 무단으로 사용해 ‘퍼블리시티권(인격표지권)’을 침해한 업체에 대한 처벌이 내려졌다.지식재산처는 5일 아이돌 그룹 세븐틴과 보이넥스트도어·투모로우바이투게더·에스파·아이브·라이즈 등의 명칭과 초상을 무단으로 사용해 굿즈를 제작·판매한 4개 업체를 적발해 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(부정경쟁방지법)을 적용해 시정명령했다고 밝혔다. 적발 업체는 양도, 전시 등 행위를 중단하고 4시간 교육을 이수하도록 했다. 시정명령을 이행하지 않으면 2000만원 이하 과태료를 부과할 수 있다.퍼블리시티권은 개인, 특히 유명인의 성명·초상·이미지 등 경제적 가치를 보호하는 권리이다. 이번 조치는 퍼블리시티권을 침해한 굿즈 판매 행위에 대한 첫 시정명령으로, K-POP의 인기에 편승한 ‘무임승차 행위 불가’라는 엄정한 법 집행 의지를 담고 있다.조사결과 이들 업체는 지난해 11월부터 세종·시흥·부천·김해 등 오프라인 판매처 4곳과 온라인 플랫폼에서 6개 아이돌 그룹 아티스트 41명의 예명·초상을 무단 사용한 상품을 불법 유통했다. 더욱이 지난해 4월 피해자 측에 퍼블리시티권 침해 중단을 약속하고도 영업 행위를 지속해 온 것으로 드러났다. 판매 상품은 포토카드·학생증형 카드·스티커 등 5종, 수천장으로 파악됐다.김용훈 지식재산처 지식재산보호협력국장은 “K-POP 등 K-컬처 산업의 성장을 위해서는 아티스트의 퍼블리시티권 등 지식재산권 보호가 필수적”이라며 “아이돌 그룹의 퍼블리시티권을 침해한 굿즈 판매 행위를 지속해 단속하겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자