전북대 ‘천원의 아침밥’ 올해 3만 2500명 지원

전북대학교가 학생들에게 저렴한 비용으로 아침 식사를 제공하는 ‘천원의 아침밥’ 사업을 올해 크게 확대 운영한다.전북대는 천원의 아침밥을 4일부터 12월 18일까지 총 130일간 제공한다고 5일 밝혔다.천원의 아침밥은 방학과 공휴일을 제외하고 매일 오전 8시부터 9시 30분까지 교내 생활협동조합 후생관에서 운영된다.대학 측은 학생들로부터 높은 호응을 얻고 있는 이 사업을 확대하기 위해 운영 기간을 지난해 120일에서 올해 130일로 늘렸다. 식수 인원도 지난해 3만명에서 올해 3만 2500명으로 확대했다.사업은 농림축산식품부가 2000원을 지원하고, 전북도와 전주시가 1000원을 부담한다. 전북대와 전북대 총동창회도 2000원을 보탰다.양오봉 총장은 “천원의 아침밥은 학생들의 경제적 부담을 줄이는 동시에 건강한 식습관 형성을 돕는 전북대 대표 복지 프로그램으로 자리매김했다”며 “앞으로도 식수 인원을 지속적으로 확대해 더 많은 학생들이 든든한 하루를 시작할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.설정욱 기자