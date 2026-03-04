사회 [포토] 호수에 비친 수채화 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/04/20260304800008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-04 14:46 입력 2026-03-04 14:46 1/ 7 이미지 확대 설악산을 품은 영랑호4일 강원 속초시 영랑호에 눈 덮인 설악산이 비치고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 경포호에 비친 백두대간4일 능경봉∼대관령∼선자령∼진고개 등으로 이어지는 백두대간이 전날 내린 폭설로 장관을 연출하고 있다. 강릉 경포호수에 백두대간의 설경이 반영되고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 경포호와 눈 쌓인 백두대간4일 능경봉∼대관령∼선자령∼진고개 등으로 이어지는 백두대간이 전날 내린 폭설로 장관을 연출하고 있다. 강릉 경포호수에 백두대간의 설경이 반영되고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 설악산을 품은 영랑호4일 강원 속초시 영랑호에 눈 덮인 설악산이 비치고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 영랑호에서 바라본 설악산 설경4일 강원 속초시 영랑호수 윗길(부교)에서 시민들이 눈 덮인 설악산을 감상하고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 영랑호와 설악산 설경4일 강원 속초시 영랑호수 윗길(부교)을 걷는 시민들 뒤로 눈 덮인 설악산이 보인다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 영랑호와 설악산 설경4일 강원 속초시 영랑호수 윗길(부교)을 걷는 시민들 뒤로 눈 덮인 설악산이 보인다. 2026.3.4 연합뉴스 4일 강원 속초시 영랑호에 눈 덮인 설악산이 비치고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 기사에서 설명하는 주요 사건이나 이슈는? 특정 사건 풍경 묘사