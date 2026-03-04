경북 포항시, 청년친화도시 조성 박차…“청년 중심 지역 혁신”

이미지 확대 경북 포항시청 전경. 포항시 제공

경북 포항시가 청년친화도시 조성을 위한 청사진을 바탕으로 본격적인 대응에 나선다.포항시는 4일 청년의 자립과 지역 정착을 체계적으로 지원하기 위해 중장기 발전 전략인 ‘청년친화도시 조성 기본계획(2026~2030)’을 수립해 본격적인 시행에 나선다고 밝혔다.기본계획은 ‘청년기본법’ 및 ‘포항시 청년친화도시 조성에 관한 조례’에 근거해 수립된 전략이다. 연구용역과 설문조사, 전문가 간담회 등 폭넓은 의견 수렴 과정을 거쳐 지역의 특성과 강점을 극대화한 정책 방향과 실행 과제를 도출했다.시는 ‘청년이 중심이 되어 지역 혁신을 이끄는 도시’를 비전으로 ▲도전:미래에(청년이) 도전하는 도시 ▲정착:미래가(청년이) 정착하는 도시 ▲행복:미래가(청년이) 행복한 도시 ▲동행:미래를(청년과) 함께 그리는 도시 조성을 4대 목표로 설정했다.이를 바탕으로 5년간 총 5588억원 규모의 청년정책 예산을 투입해 일자리(취업)·교육, 일자리(창업)·교육, 주거, 복지·문화, 참여·권리의 5대 분야 93개 과제를 추진할 계획이다.일자리·교육 분야는 이차전지·바이오·수소·AI 등 신성장 산업과 연계한 인재 양성에 주력한다. ‘글로컬대학30’ 및 ‘RISE’ 사업을 통해 지역 대학과 협력해 기업 맞춤형 인재를 육성하고, 재학부터 구직, 장기근속까지 이어지는 생애주기별 지원을 강화한다. 특히 예비-초기-도약 단계별 창업 지원 체계를 공고히 해 포항형 혁신 스타트업 생태계를 활성화한다는 방침이다.청년 정착의 핵심인 주거 분야에서는 실질적인 정주 여건 개선에 나선다. 저렴한 임대료로 안정적인 거주가 가능한 ‘포항형 천원주택’ 공급과 월세 및 임차보증금 이자 지원 등 금융 지원을 병행한다. 온·오프라인 통합 주거 정보 서비스 기반을 마련해 청년 주거 안전망도 강화할 예정이다.복지·문화 분야는 청년 근로자 자산 형성을 돕는 경제적 자립 지원과 문화·여가 기반 확충에 주력한다. 특히 해양·관광 자원을 활용한 웰니스 프로그램과 청년 주도형 계절 축제 등 차별화된 참여형 문화 콘텐츠를 확대해 일과 삶의 균형이 보장되는 ‘머물고 싶은 도시’ 환경을 조성할 계획이다.청년정책학교와 청년정책조정위원회 운영을 통해 청년의 목소리가 시정에 직접 반영되는 거버넌스도 강화한다. 또한 청년 전용 공간인 청춘센터를 더욱 활성화하여 소통의 거점으로 삼을 계획이다.장상길 포항시장 권한대행은 “청년의 가능성이 곧 포항의 미래 경쟁력”이라며 “청년들이 포항에서 마음껏 도전하고 안정적으로 정착하며 행복한 미래를 설계할 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 강조했다.포항 김형엽 기자