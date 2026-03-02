구미·포항 ‘휴머노이드 로봇 특화단지’ 도전…경북도, 1조 4000억 투자·2300명 고용 창출 승부수

생산 생태계 구축, 기술 실증, 상용화 추진

경북도는 로봇 핵심 기업과 연관 제조 생태계가 밀집한 구미와 포항을 거점 지역으로 국가 첨단전략산업 특화단지(로봇 분야) 지정을 신청했다고 2일 밝혔다.도는 구미와 포항 양대 거점을 휴머노이드 로봇 특화단지로 동반 육성해 지역 제조산업 구조를 혁신하고 미래 성장 기반을 마련한다는 방침이다.특화단지 지정을 통해 지역 산업에 필요한 제품 개발(30종), 로봇 기업 육성(150개), 보급·확산, 전문 인력 양성(3070명) 등을 추진해 1조 4000억원 규모의 투자와 2300명 이상의 고용 창출을 끌어낸다는 전략이다.또 대구 국가로봇테스트필드와 연계해 로봇 실환경·가상환경 실증, 성능 평가·인증, 데이터 활용 및 인공지능(AI) 고도화까지 전 주기 검증 체계를 활용할 계획이다.이를 통해 휴머노이드 로봇 중심의 차세대 제조산업 생태계를 구축하고 AI 기반 자율 제조 구조로 전환할 방침이다.도는 로봇의 핵심 요소이자 수요처인 반도체(구미), 이차전지(포항), 바이오(안동·포항) 특화단지에 이어 로봇 분야까지 전략산업을 확장한다는 구상이다.국가 정책 방향이 단순한 산업 집적을 넘어 핵심 부품 자립화, 완제품 상용화, 현장 실증 등 첨단산업 전 주기 생태계 구축을 목표로 하고 있다고 보고 ‘K-로봇 메가 클러스터’ 모델을 제시했다.이미 풍부한 관련 기업 생태계를 바탕으로 부품, 완제품, AI 실증으로 이어지는 로봇산업 전 주기 생태계를 구축하고 가치사슬을 완결할 방침이다.구미에는 로봇 선도 기업과 참여·협력 기업 88곳을 중심으로 부품 생산 생태계를 구축하고 포항에는 산학연 네트워크를 통해 로봇 완제품 생산과 기술 실증, 상용화를 추진할 예정이다.도는 산업통상자원부가 지난해 로봇과 방산 분야를 신규 국가 첨단전략산업으로 지정하자 이번 공모에 대응해 구미시, 포항시, 한국로봇융합연구원, 구미전자정보기술원, 경북테크노파크 등과 협력 체계를 구축했다.특화단지 지정은 상반기 검토·평가, 오는 7월 국가첨단전략산업위원회 심의·의결을 거쳐 결정될 예정이다.이철우 경북도지사는 “로봇 특화단지는 제조업을 혁신하고 지역의 미래를 여는 프로젝트로 반도체, 이차전지, 바이오에 이어 로봇까지 국가 전략산업을 확장하겠다”며 “구미의 제조 역량과 포항의 기술력, 선도 기업과 혁신 기관의 협력을 바탕으로 로봇산업의 중심지로 도약하겠다”고 밝혔다.안동 김상화 기자