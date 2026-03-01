이미지 확대 노랗게 물든 제주의 봄 3·1절 연휴를 맞아 제주를 찾은 나들이객들이 1일 제주 서귀포시 산방산 앞 유채꽃밭을 거닐며 봄 정취를 느끼고 있다. 이날 제주 낮 기온은 최고 15도까지 오르는 등 포근한 날씨를 보였다.

서귀포 뉴시스

2026-03-02 15면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3·1절 연휴를 맞아 제주를 찾은 나들이객들이 1일 제주 서귀포시 산방산 앞 유채꽃밭을 거닐며 봄 정취를 느끼고 있다. 이날 제주 낮 기온은 최고 15도까지 오르는 등 포근한 날씨를 보였다.서귀포 뉴시스