전남도, 동·서부 이민외국인 근로자지원센터 운영 본격화

한국어 교육, 생활법률·노동 상담, 산업안전 교육

인권·노동권 보호 사업 신설 맞춤형 지원을 확대

이미지 확대 영암 조선소.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남도가 외국인 근로자의 정착과 권익 보호를 위한 거점 지원체계를 동·서부 권역으로 확대한다.전남도는 고용노동부의 외국인 근로자 지원센터 국비 지원 공모에 도내 2개소가 선정됐다고 28일 밝혔다. 이에 따라 동부권은 여수시의 ‘동부 이민외국인 종합지원센터’, 서부권은 영암군의 ‘서부 이민외국인 지원센터’를 거점기관으로 운영한다.총사업비는 국비 2억 5000만원과 도비 10억원 등 12억 5000만원이 투입된다. 도는 이를 통해 외국인 근로자 지원 서비스를 체계화하고, 현장 밀착형 지원을 강화할 방침이다.양 센터는 ▲한국어 교육 ▲생활법률·노동 상담 ▲산업안전 교육 ▲커뮤니티 지원 ▲유관기관 협력 네트워크 구축 등을 중점 추진한다. 특히 전담 인력을 확충하고, 인권·노동권 보호 사업을 새롭게 도입하는 한편 데이터 기반 사례관리 시스템을 구축해 맞춤형 지원을 확대한다는 계획이다.동부권 센터는 어업·선원 분야 종사자와 도서·벽지 근로자 비중이 높은 지역 특성을 반영해 ‘찾아가는 이동상담실’을 운영한다. 산업 현장 접근성이 낮은 외국인 근로자들에게 직접 서비스를 제공함으로써 사각지대를 최소화하겠다는 취지다.전남의 등록외국인은 지난해 12월 31일 기준 6만 5698명으로, 이 가운데 근로자가 65%를 차지한다. 농어업과 제조업, 조선·해양 분야 등 지역 주력 산업 전반에서 외국인 노동력 의존도가 높은 상황이다.윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “외국인 근로자가 지역사회에 안정적으로 정착하고, 노동권과 인권을 보장받을 수 있도록 체계적인 지원을 강화하겠다”며 “동·서부 권역별 특성에 맞는 맞춤형 정책으로 상생 기반을 다지겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자