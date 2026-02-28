“이런 좋은 기회 놓칠 수 없죠. 무조건 청약 넣을 겁니다”…경산 상방공원 품은 ‘호반써밋’ 흥행 조짐

‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’

견본주택에 방문객 연일 북적

이미지 확대 28일 오전 대구 수성구 사월동 367-3번지에 자리잡은 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 견본주택에 개관 전부터 입장을 기다리는 사람들이 긴 줄을 형성했다.

이미지 확대 28일 오전 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 모델하우스가 방문객들로 붐비고 있다.

경북 경산의 첫 민간공원 조성 특례사업으로 들어서는 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’가 흥행 조짐을 보이고 있다.지난 26일 개관한 견본주택(모델하우스)에 많은 시민들이 몰렸다. 최근 2년간 신규 공급이 전혀 없었던 경산지역 신규 아파트에 대한 높은 기대감이 반영된 것으로 보인다.이번 분양이 얼어붙은 대구·경산 부동산 시장에 적쟎은 훈풍이 불 것이라는 관측이 나온다.28일 호반건설 ‘경산 상반공원 호반써밋 1단지’ 분양사무소에 따르면 개관 첫날 입장객은 1327명, 다음날인 27일에는 1765명에 달했다.이날 오전 10시 대구 수성구 사월동 367-3번지에 자리잡은 경산 상방공원 호반써밋 1단지 견본주택에는 개관 전부터 입장을 기다리는 사람들이 긴 줄을 형성했다. 개장 시작 10분 만에 300여명이 입장하는 등 시민들의 호응이 남달랐다.부동산업계에서는 모델하우스 개관 전부터 올해 대구·경산 주택시장의 향방을 좌우할 주요 단지로 꼽혀왔다.이날 현장에서 만난 수성구 중동에 거주하는 A(65)씨는 은퇴 뒤 부부가 경산에서 노후를 보내려고 생각하던 중 마침 좋은 기회가 있어 청약을 신청할 계획이라고 했다.A씨는 “오랜 만에 사람들이 북적이는 모델하우스를 본 것 같다”며 “경산의 센트럴파크가 될 상방공원(약 64만㎡ 규모)을 내집 앞마당 처럼 누릴 수 있는 여건이 가장 큰 매력이다. 주변에 경산생활체육공원, 남매지, 경산자연마당 등이 자리잡고 있어 산책이나 운동하기에도 안성맞춤”이라고 했다.자녀 교육에 관심이 높은 학부모들의 발걸음도 이어졌다.경기에서 살다가 최근 대구 동구로 이사왔다는 B(42)·C(43)씨 부부는 초등생 자녀 2명을 키울 보금자리를 찾는 와중에 분양 소식을 듣고 견본주택을 찾았다.이들은 “방촌동에서 전세로 거주 중인데 상방공원 호반써밋 인근에 대구 최고 학군인 수성구 수준의 초중고학교가 있고 호반써밋 측이 종로M스쿨과 협업해 주민 자녀들을 교육서비스를 제공할 계획으로 안다”면서 “이번에 무조건 이곳에 청약을 넣을 생각”이라고 말했다.이어 “분양가가 4억~6억원대이지만 비싸다는 생각은 들지 않는다. 앞으로도 분양가는 계속 올라 갈 수밖에 없겠다는 생각도 들었다”고 했다.호반건설은 최대 약 64만㎡ 규모의 문화예술공원으로 조성되는 경산 상방공원 안에 호반써밋 2개 단지(총 2105가구)를 조성한다. 이번에 분양하는 1단지(1004가구)는 지하 2층~지상 35층, 8개 동으로 전용면적 74·84·99㎡로 구성된다.전용면적별 가구수는 74㎡A 110가구, 84㎡A 428가구, 84㎡B 170가구, 99㎡A 150가구, 99㎡B 146가구다. 실수요자들의 선호도가 높은 중소형부터 여유 있는 공간을 갖춘 중대형까지 고루 갖췄다는 평가다.인근에 대학로를 비롯해 경안로, KTX 경산역 등 편리한 교통망과 홈플러스, NC경산중앙병원 등 주요 생활 인프라가 조성돼 있다. 경산시청 등 관공서와 5분 이내로 가깝고, 연면적 약 9000㎡ 규모의 경산문화예술회관, 경산시립박물관 복합문화시설과도 인접해 있다.성시진 호반건설 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 분양사무소장은 “앞으로 호반써밋 2단지까지 들어서면 경산의 새로운 랜드마크가 될 것”이라고 했다.이번 분양 일정은 다음달 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위, 11일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표일은 3월 17일이고, 계약은 3월 30일부터 4월 1일까지 3일간 진행된다. 평균 분양가는 3.3㎡당 약 1510만원이다. 경산 상방공원 호반써밋 1단지의 견본주택은 대구 수성구 사월동 367-3번지에 있다. 입주는 2029년 1월 예정이다.글·사진 대구·경산 김상화 기자