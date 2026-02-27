‘서부지법 난동’ 배후 전광훈 “당시 자고 있었다”…법원 “공소사실 불명확, 재검토해야”

이미지 확대 사랑제일교회 전광훈 목사가 지난달 13일 서울서부지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하며 기자의 질문에 답하고 있다. 2026.1.13 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 1월 발생한 서울서부지법 폭동 사태의 배후로 지목돼 구속기소된 전광훈 사랑제일교회 목사가 첫 재판에서 혐의를 부인했다.서울 서부지법 형사1단독(부장 박지원)은 27일 전 목사의 특수건조물침입교사 등 혐의 첫 공판과 보석 심문을 연달아 진행했다. 전 목사는 지난해 1월 19일 새벽 윤석열 전 대통령 구속 직후 지지자들이 서부지법에 난입해 집기를 부수고 경찰을 폭행하도록 조장한 혐의로 구속기소됐다.구속 이후 처음으로 발언 기회를 얻은 전 목사는 “저는 새벽 3시에 자고 있었고 사태가 일어난 줄도 몰랐다”며 “교사 혐의가 성립되려면 현장에 있든 메시지를 보내야 하지 않느냐”라고 혐의를 부인했다.또 자신이 ‘국민저항권’을 언급하며 선동했다는 의혹에 대해서도 “비폭력 천만명이 광화문에 모여야 나라를 바로 세울 수 있다고 연설한 것”이라며 법원 난입 등을 부추긴 적이 없다고 했다. 전 목사의 변호인은 “공소장 어디를 보더라도 피고인이 집회 참가자에게 서부지법에 침입하라고 한 발언이 없다”며 “국민저항권의 근거는 헌법에 있다고 강조했고, 그렇다면 국민저항권을 주장하는 것은 합법적 내용”이라고 주장했다.재판부는 정범들에게 전 목사가 어떻게 난동을 교사한 건지 불분명하다며 검찰에 공소사실 재검토를 요청했다. 재판부는 “정범별로 어떠한 범죄를 했는지 특정되지 않고, 경찰을 몇 명 폭행한 것인지도 특정되지 않는다”며 “전 목사의 어떠한 교사가 있었는지도 불명확하다”고 말했다.전 목사는 또 건강 악화를 이유로 보석을 신청했다. 전 목사의 변호인은 인대 석회화와 디스크, 심장 수술 등의 병력을 열거하며 “머리 끝까지 성한 곳이 없고 살아있는 것이 기적이라 할 정도로 건강이 악화됐다”고 설명했다.재판부는 보석 여부에 대한 결정은 즉각 내리지 않았다. 다음 재판은 4월 17일 오전 10시에 열린다.신융아 기자