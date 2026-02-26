논란 5개월 만에… 김병기 첫 경찰 출석

공천헌금 등 13개 의혹 이틀간 조사

이미지 확대 “성실 조사로 명예 회복할 것” 김병기 무소속 의원이 26일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 첫 출석했다. 김 의원은 뇌물수수와 직권남용 등 13개의 혐의를 받는다.

공천헌금 수수 등 13개 의혹에 휩싸인 김병기 무소속 의원이 26일 경찰에 첫 출석했다. 지난해 9월 차남의 숭실대 편입 특혜 의혹이 불거진 뒤 5개월 만이다.김 의원은 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석해 “이런 일로 뵙게 돼 송구하게 생각한다”며 “성실하게 조사받아서 제기된 모든 의혹과 음해를 말끔히 해소하고 명예회복 할 것”이라고 말했다.김 의원을 둘러싼 의혹은 모두 13가지다. 경찰은 이틀에 걸쳐 김 의원을 뇌물수수, 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의로 조사한다. 조사가 미진할 경우 추가 소환 가능성도 열어뒀다.수사의 핵심은 2020년 총선을 앞두고 지역구 구의원 공천을 대가로 전직 동작구의원 2명으로부터 3000만원을 받은 뒤 수개월 만에 돌려줬다는 ‘공천헌금’ 의혹이다. ﻿구의원들은 ﻿김 의원의 총선 지원 명목이었다고 주장하는 것으로 전해졌다.배우자의 법인카드 사적 유용 의혹도 수사 대상에 올랐다. 김 의원의 배우자는 동작구의회 관계자의 업무추진비 법인카드를 사적으로 사용해 159만여원을 횡령했다는 의혹을 받는다. 이와 관련해 김 의원이 당시 동작경찰서장에게 사건 무마를 청탁했다는 의혹도 제기됐다.경찰은 지난해 12월 김 의원 관련 사건을 서울경찰청 공공범죄수사대로 모아 수사에 착수했다. 지난달에는 김 의원 자택 등을 압수수색하고 ﻿﻿﻿﻿ 주변 인물을 ﻿조사했다. 김 의원의 차남을 ﻿불러 ﻿편입 특혜 의혹과 빗썸 채용 특혜 의혹 등에 대해서도 조사했다. 다만 의혹 제기 이후 상당 기간 김 의원 소환이 이뤄지지 않으면서 ‘늑장 수사’ 비판이 제기됐다.손지연 기자