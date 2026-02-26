KAIST 김재철AI대학원, 판교서 기공…2028년 2월 준공

동원 김재철 명예회장 건립비 542억 기부

이미지 확대 신상진 성남시장과 김재철 동원그룹 명예회장, 이광형 카이스트 총장 등 관계자들이 26일 분당구 판교동 493번지에서 열린 ‘카이스트(KAIST) 김재철 인공지능(AI) 대학원 건립 기공식’에서 시삽을 하고 있다.

인공지능(AI) 분야를 선도할 한국과학기술원(KAIST·카이스트) 김재철AI대학원 건립 공사가 26일 경기 성남시 판교에서 첫 삽을 떴다. 성남시는 이번 사업을 통해 판교 일대를 글로벌 AI 연구 허브로 육성한다는 방침이다.김재철AI대학원은 대지 면적 6000㎡, 연면적 1만 8185㎡ 규모로 지하 1층, 지상 8층으로 조성된다. 시가 부지를 20년간 무상 제공하고, 동원그룹·한국투자금융지주 창업자인 김재철 명예회장이 건립비 542억원을 기부했다. 준공 목표 시점은 2028년 2월이다. 이날 기공식에는 신상진 성남시장과 김 명예회장, 이광형 카이스트 총장 등이 참석했다.시설에는 10㎿급의 도심형 AI 데이터센터가 들어선다. 연구지원 공간과 산학협력·창업 공간, 연구실과 강의실 등이 마련돼 AI 기반 기상예측, 신약 개발, 헬스케어, 제조 분야 등 다양한 융합 연구가 이뤄질 예정이다. 또 ‘피지컬 AI’와 휴머노이드 연구를 위한 로봇 실험실과 전시관·갤러리 등 시민 참여형 공간도 조성될 계획이다.신 시장은 “판교테크노밸리와 연계한 산학연 협력 생태계를 강화해 연구와 산업이 함께 성장하는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다. 김 명예회장은 “세계적 AI 인재를 양성하는 거점이 되길 기대한다”고 말했다.한상봉 기자