강동구, 민선8기 공약 이행률 91.7% 달성

박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-02-25 15:44
입력 2026-02-25 15:44

48개 사업 중 44개 공약사업 완료

서울 강동구청사 전경. 강동구 제공
서울 강동구청사 전경. 강동구 제공


서울 강동구는 민선8기(2022년~) 공약사업이 91.7% 이행률을 달성했다고 25일 밝혔다.

강동구의 민선8기 공약사업은 8대 분야 총 48개 사업으로, 2025년 4분기 기준 44개 공약사업이 완료됐다.

구는 민선8기 출범 당시 전국 최초로 ‘주민이 희망하는 10대 공약’ 설문조사를 진행하고, 그 결과를 공약사업 최우선 순위 선정에 반영해 최종 공약을 수립했다. 이후 자체 평가 및 점검과 함께 구민이 공약이행 상황을 직접 점검하고 평가하는 공약이행평가단을 운영하며 투명하게 공약사업을 관리해 왔다.

구는 지난해 5월에는 한국매니페스토실천본부에서 주최한 ‘전국 공약이행 및 정보공개 평가’에서 최우수 등급을 받았고, 연말 ‘문화정책 콘체르토’에서는 최우상을 수상했다.



구 관계자는 “이번 결과는 주민의 참여와 행정의 실행이 함께 축적된 결과”라며, “전 부서가 긴밀히 협력해 남은 사업을 차질 없이 마무리하고, 구민이 일상에서 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 완성도를 높여가겠다”라고 말했다.



