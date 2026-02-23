[포토] 눈물의 졸업식

1 / 6 이미지 확대 눈물의 졸업식 23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 열린 일성여자중학교 졸업장 수여식에서 졸업생이 전별사를 들으며 눈물을 흘리고 있다. 2026.2.23 연합뉴스

이미지 확대 손수건에 얼굴을 묻고 23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 열린 일성여자중학교 졸업장 수여식에서 졸업생이 전별사를 들으며 눈물을 흘리고 있다. 2026.2.23 연합뉴스

이미지 확대 엄마의 졸업을 축하해 23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 일성여자중학교 졸업장 수여식이 열리고 있다. 2026.2.23 연합뉴스

이미지 확대 웃으며 안녕 23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 열린 일성여자중학교 졸업장 수여식에서 졸업생들이 축하 공연을 보고 있다. 2026.2.23 연합뉴스

이미지 확대 ‘사랑합니다’ 23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 열린 일성여자중학교 졸업장 수여식에서 졸업생들이 기념 촬영을 하고 있다. 2026.2.23 연합뉴스

이미지 확대 친구의 손 잡고23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 열린 일성여자중학교 졸업장 수여식에서 졸업생들이 축하 공연을 보고 있다. 2026.2.23 연합뉴스

