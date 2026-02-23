사회 [포토] 눈물의 졸업식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/23/20260223800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-23 13:37 입력 2026-02-23 13:37 1/ 6 이미지 확대 눈물의 졸업식23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 열린 일성여자중학교 졸업장 수여식에서 졸업생이 전별사를 들으며 눈물을 흘리고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 이미지 확대 손수건에 얼굴을 묻고23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 열린 일성여자중학교 졸업장 수여식에서 졸업생이 전별사를 들으며 눈물을 흘리고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 이미지 확대 엄마의 졸업을 축하해23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 일성여자중학교 졸업장 수여식이 열리고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 이미지 확대 웃으며 안녕23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 열린 일성여자중학교 졸업장 수여식에서 졸업생들이 축하 공연을 보고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 이미지 확대 ‘사랑합니다’23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 열린 일성여자중학교 졸업장 수여식에서 졸업생들이 기념 촬영을 하고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 이미지 확대 친구의 손 잡고23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 열린 일성여자중학교 졸업장 수여식에서 졸업생들이 축하 공연을 보고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 열린 일성여자중학교 졸업장 수여식에서 졸업생이 전별사를 들으며 눈물을 흘리고 있다. Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 일성여자중학교 졸업장 수여식이 열린 장소는? 신촌감리교회 일성여자중학교