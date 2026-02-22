경북도·경북도의회 “일본 다케시마의 날 행사 즉각 중단”

이미지 확대 경북도청 전경. 경북도 제공

경북도와 경북도의회가 일본 시마네현의 ‘다케시마의 날’(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭) 행사 개최에 반발해 규탄 목소리를 높였다.경북도는 22일 이철우 경북지사 명의의 규탄성명서를 통해 “‘죽도의 날’ 기념 행사를 기속 개최하며 독도에 대한 왜곡된 주장을 반복하고 있는데 대해 모든 도민과 함께 강력히 규탄한다”며 “‘죽도의 날’ 조례는 대한민국의 영토주권을 침해하는 부당한 조치로서 관련 행사 중단과 조례 폐지를 강력히 촉구한다”고 밝혔다.이어 “도는 울릉군 독도를 관할하는 지방정부로서 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 대한민국 고유의 영토임을 국내외에 분명히 밝힌다”며 “일본 정부와 시마네현은 독도에 대한 부당한 주장과 왜곡을 즉각 중단하고 진정성 있는 자세로 미래지향적 한일 관계 구축에 나서야 한다”고 강조했다.경북도의회 또한 이날 “일본 정부는 대한민국 땅 독도에 대한 노골적 영유권 주장과 조직적 침탈을 중단하라”며 “과거를 반성하는 올바른 역사 인식을 통해 미래지향적 한일 관계 개선에 동참하라”고 반발했다.안동 김형엽 기자